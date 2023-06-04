兆豐保險員工 植樹守護大地

全球暖化日趨嚴重，因應氣候變遷是當前重要的課題，降低氣候變遷對環境更是刻不容緩！兆豐保險3日號召兆豐金控旗下志工包括兆豐銀行、兆豐證券、兆豐票券、兆豐投信共約130名參與大肚山植樹活動。響應活動邁入第三年，累積已為大地之母種下120棵樹，守護環境生態更落實兆豐永續發展之理念。

大肚山臺地本是茂密森林，因過去開發造成森林消失、環境惡化，臺灣山林復育協會致力推動本土生態教育、生態造林與綠化，兆豐保險表示，員工藉由本次參與，親身了解以生物多樣性的觀念進行植樹的重要性，同時減緩溫室效應，因此，邀來兆豐金旗下兄弟公司志工們一起植樹守護大地。

兆豐保險表示，公司長期致力於ESG發展、善盡企業社會責任，舉辦多項公益活動，包括為經濟弱勢族群規劃微型保險，維持其基本生活；配合政府政策，開發甜柿農業保險；與中華民國超級馬拉松運動協會合作推廣綠色賽事。該協會長期推動綠色賽事理念及3R原則（Reduce、Reuse、 Recycle），並落實賽事碳足跡的計算，合作三年來，兆豐保險贊助場次近10場，包含親近深山的台灣棲蘭林道越野競賽，同時也將推廣綠色賽事列為集團ESG年度目標，並規劃擴增至其他運動賽事，舉辦更多健康又環保的運動賽事。

此外，農產品因產銷失衡之際，兆豐保險說，兆豐金集團在這兩年向在地小農認購近7,500箱鳳梨釋迦、3,000箱文旦及1,500箱鳳梨，分送給員工及愛心轉贈予八里安老院長者等公益團體，讓愛永續。並不時透過各項捐助將關懷和愛散布到世界各地，如分別捐助烏克蘭及土耳其各新臺幣400萬元；長期為家中遭受重大變故，或中低收入戶等弱勢學生提供教育獎助學金、贊助貧困長者失能照護等，兆豐保險依循兆豐金控母公司ESG政策，以實際行動實踐企業社會責任，為需要被關注與解決的社會議題帶來正面能量。