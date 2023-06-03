熟齡族加買醫療險 留意四大項目

熟齡族想加買醫療險，需要留意的項目很多，壽險業者建議，熟齡族想加買醫療險，需注意體況、繳費類型、退休後收入情況、疾病等待期等四大項目。

國泰人壽表示，市場上醫療險保障項目選擇多元，常見像住院、手術等，投保前應評估是否符合自身需求。須留意隨著年齡增加將逐漸面臨身體老化問題，比如聽力、視力衰退或關節退化等，導致產生手術及醫材相關需求。另外，根據統計，熟齡族骨折機率相對較高，因此在選擇醫療險時，除了考量保障範圍全面性，也可留意是否針對高齡風險（如骨折、醫材）加強重點保障。

第二是要衡量保費是否可承擔。醫療險繳費類型大致可分為「自然費率」與「平準費率」兩大類，「自然費率」是指每年保費會隨年齡提高而增加，一般常見於一年期醫療附約型態。「平準費率」則是每年保費都相同，常見於定期型（保障10年或20年）或終身型（保障到99歲或105歲），終身型保障期間雖較長，但費率水準相對也較高。

國壽指出，熟齡族會面臨到退休、固定收入中斷狀況，除考慮保障期間外，應同步考量保費水準是否可持續負擔，通常每年維持不變「平準費率」設計對熟齡族來說較能適當評估未來現金流，以確保可持續繳費享有保障。

全球人壽提醒，要留意投保商品的保障期間，及商品是否有設定疾病等待期間，及等待期間是30日或90日。也要注意投保商品的保險費是採自然費率還是平準保費，以及保險費的繳納期間。如果因為體況或其他原因無法投保醫療險時，還可以透過退休型保險來充實退休後的金流，為自己預留退休後可能的醫療支出。