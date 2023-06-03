高齡醫療險 買定期?終身?

台灣2025年即將邁入超高齡社會，亦即每五人就有一人是65歲以上的老人，未來很可能需面臨「老人自己照顧自己」的狀況，愈來愈多保險公司提高醫療險承保年齡限制，並針對熟齡者推出專屬的醫療保單，但熟齡族要加買醫療險，該選擇定期險還是終身險呢？依照衛福部統計，65歲以上平均每十人就有六人在過去一年曾接受住院手術，然而許多熟齡族民眾過去因為忙於家計，而疏忽了幫自己投保醫療險或健康險，當屆臨退休時，想要投保可能會面臨已經超過商品可以投保的年齡上限，或是身體的狀況已無法投保特定的醫療險。

國泰人壽表示，隨著高齡醫療需求及風險增加，為避免醫療費用侵蝕退休金，熟齡族更要留意長壽風險所帶來的影響，依個人需求提早做好熟齡醫療保障的規劃，可選擇針對熟齡族規劃的醫療險，除提供熟齡族所需住院與手術相關保障外，部分保單也提供發生機率高的意外骨折保障等。

全球人壽認為，對於年齡或體況都還在醫療險或健康險允許的投保條件下的熟齡族們，應該依照自身的需求，盡快規劃相關的醫療保障。反之，若健康狀況已不在投保條件下，則可透過規劃退休保障，在預留退休金流時，一併將退休後可能面臨的醫療支出納入退休後所需的現金流。

熟齡族若要加買醫療險，通常會考量要買定期險或終身險，主要是定期型的保障期間為一定期間，例如10年、20年，而終身型醫療險保障期間則至少到95歲以後。目前一年期定期型醫療險（含傷害醫療險）的投保年齡上限大約介於65歲～70歲，而最高續保年齡則是介於80歲～85歲。

全球人壽指出，定期險與終身險各有其優點，定期險具有保費相對較為便宜的特性，但保障最多只能提供至最高續保年齡；終身險優點則為保障期間較定期險為長，多半可以保障至100歲～110歲。

不過，國泰人壽提醒，雖然終身型醫療險保障期間較長，但費率相對較高，且承保年齡上限亦較低，以65歲投保終身住院醫療險，繳費10年為例，每年繳交保費恐高達4萬元～5萬元，對於即將面臨退休的熟齡族來說，老後若無固定收入，負擔相對大。民眾最好依自身需求與退休後的財務狀況多方考量。