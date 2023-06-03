勞退、勞保怎麼領最賺？專家點出5個關鍵

勞保老年給付是勞工退休後的第1層保障，但目前近160萬名請領勞工中，月領額平均僅1萬8294元，不到4成能突破2萬元，如何領到最多是重點。知名證券分析師孫慶龍在《錢線百分百》節目中分享，5個請領前的重要觀念如下：

1勞保老年給付共分老年年金（每月領）、老年一次金、一次請領老年給付（舊制）等3種，只要投保年資15年、年齡55歲以上就可請領，由於勞保年資可加併國保年資，務必善加利用，以補足勞保年資不足的部分，若不滿15年只能選擇一次給付，但他認為，除非自行操作可以超越勞退基金的操作績效，否則不建議一次領光，還笑稱錢放在身上會咬人，不會比較安全。

2.了解提早領會扣減給付金額，且一旦選定、金額就會固定，提前領的人，不會到了法定退休年齡時，就可以不用扣減，以目前法定退休年齡63歲為例，絕對不是過了63歲，給付額就能正常領免打折，建議妥善確認退休時的法定退休年齡，目前法定退休年齡逐年調高， 2024年為64歲，到2026年還將遞延為65歲。

3.老年給付選定後不能變更給付方式，下好離手，一旦選定不能改變。

4.請領後再就業無法投保勞保，因為請領就代表已經退休，自然不能再參加勞保，但建議依法參加職保，保障工作安全。

5.勞退、勞保不用同時申請，兩者分開計算，勞退資格為年滿60歲、年資15年，有自己的資金池，比較沒有破產風險，而勞保請領資格為50歲、年資25年或55歲、年資15年。雖近年勞保討論較熱烈，但孫慶龍建議，還要再就業工作者，可以先別請領給付，因為勞保年資可以持續累計，多累計個1~2年年資，以後每年領到的錢會變多。

節目主持人劉祝華則提醒，勞退因有年齡限制，只能領到84歲，所以或可考慮先領勞退，暫時不領勞保，等勞退不能領之後再領勞保，或是考慮兩者一起請領，也是個方法。

（旺得富理財網 李宗莉）

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