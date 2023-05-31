史上首見 壽險連三季資金淨流出

業績「度小月」、低利保單解約潮，讓壽險資金連三季呈現淨流出，史上首見。因美元利率急升、去年第四季新台幣兌美元又重貶，壽險業去年10到12月保單解約金額4,356億元，創單季新高，今年第一季解約雖緩解，但仍達3,463億元，同比增加1,145億元，首季保險總給付金額5,436億元，仍是略高於首季總保費5,416億元。

去年美國聯準會（Fed）快速升息17碼（1碼是0.25百分點），今年仍舊升息，美元存款利率飆上5％，造成前幾年透過銀行銷售的類定存保單解約，期間新台幣兌美元若又貶破31元，出現匯兌利益，更加速解約，壽險解約金去年第三季開始突破3,000億元，去年第四季更飆破4,300億元，壽險當季總給付金額達6,863億元，超過總保費1,229億元，再加上外匯避險契約要用現金繳保證金，壽險去年第四季的確出現流動性問題。

雖然Fed今年再升息3碼，但因新台幣匯率升回30元，據保發中心統計，壽險今年第一季總給付5,436億元，比上季減少1,427億元，其中解約金明顯下降，單季減少893億元。但若與去年首季相比，總給付仍增加1,100億元、年增25％，首季解約金3,463億元也年增1,145億元、增幅49％。

第一季新契約保費較去年第四季增逾11.5％，總保費收入5,416億元，但仍略低於總給付5,436億元，若以保費收入扣去保險給付，則壽險業從去年第三季開始，連續三季資金淨流出，壽險史上首見，三季累積共淨流出1,650億元。

壽險業去年第三季至今年第一季，除今年1月淨流入309億元外，其餘八個月都是淨流出，最高峰即去年10月單月淨流出595億元，當月解約金達1,507億元，應創近年單月新高，11月亦有1,458億元解約金，當月亦淨流出491億元，今年前二月解約金各989億元及1,022億元，都比去年下半年各月少，但3月又增到1,452億元，但因3月業績有略微回升，單月淨流出113億元，還比2月的214億元要少。