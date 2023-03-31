擴大布局陸市 台壽增資君龍人壽人民幣3億

擴大布局大陸保險市場，中信金控旗下子公司台灣人壽31日董事會通過，以人民幣3億元參與君龍人壽現金增資案。台灣人壽指出，本案將呈報金管會保險局與經濟部投資審議委員會審議核可後，再送大陸銀行保險監督管理委員會廈門監管局同意，始完成增資計畫。

台灣人壽指出，君龍人壽為台灣人壽與大陸廈門建發集團2008年合資設立的保險公司，分別持股50％，本次現金增資共人民幣6億元，台灣人壽與建發集團依持股比例，個別一次性投入人民幣3億元，持續厚實君龍人壽資本、擴大保險業務發展，這也是台灣人壽第六度進行君龍人壽增資案。

台灣人壽指出，大陸人口數目前已逾14億，為全球第二大保險市場，但保險密度與深度皆大幅低於世界平均數，無論是青壯年保險或養老保險市場都深具開發潛力。君龍人壽在2015年加入中信金控版圖，台灣人壽與建發集團看好大陸保險市場前景，持續擴大投資君龍人壽強化營運，深耕多年迄今，去年廈門地區初年度保費市場已躍升第一，目前在大陸有12個據點，服務範圍涵蓋福建、浙江兩省。

台灣人壽以實際行動展現布局大陸保險市場的決心，更將75年的壽險管理經驗傳承君龍人壽，壯大君龍人壽的經營實力，使其成為台灣人壽拓展大陸保險業務的重要平台。未來台灣人壽將持續提供客戶更貼心的金融服務與創新商品，成為華人地區保險服務的第一品牌。

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