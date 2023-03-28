美元投資型保單元月買氣降88％ 原因曝光

美元投資型保單買氣持續驟降！金管會保險局副局長林志憲28日公布，截至今年1月底整體外幣保單新契約保費收入為新台幣195.66億元、年減72％，其中，美元投資型保單保費收入降最大，僅1.15億美元、年減88％，林志憲分析，主要是公司主力商品轉向、美聯準會持續升息也有關。

林志憲指出，美元保單銷售量大降，又以美元「投資型」新契約保費減少最多，主因升息後，壽險公司為平衡商品結構，改推美元利變型保單所致，另外，因為美國持續升息，也造成投資型保單買氣下滑。

據保險局統計，今年1月美元投資型保單僅賣了1.15億美元、年減88％衰退最大，傳統型5.23億美元、年減65％，合計銷售量6.38億美元、年衰退74％。美元投資型銷售業績前三大為國壽、安聯和富邦人壽；傳統型則是南山、國壽、中國人壽。

美元保單銷售量從去年開始頻破底，壽險業者認為主要是美國聯準會持續升息，美元定存利息就有5％，讓資金續從美元保單、移往定存。

衰退第二大的人民幣投資型保單，保費收入0.07億人民幣、年減84％、傳統型持平，保費收入0.02億人民幣，總計人民幣保單新契約保費收入0.09億人民幣與去年同期衰退81％。

衰退第三大的是澳幣投資型保單，今年1月新契約保費收入0.04億澳元、年減79％，傳統型0.02億澳元、年減67％，整體澳幣保單新契約保費收入0.06億澳元、年減76％。

林志憲表示，外幣保險商品的保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，由於匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結購為新台幣後產生匯損，消費者購買外幣保險商品前，除應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求外，同時亦應將保單計價幣別所屬國家之政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。

金管會並呼籲，保險業銷售外幣保險商品時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。

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