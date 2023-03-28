台美利差擴大 壽險前二月外匯成本創6年高

台美利差持續擴大，壽險外匯成本加重。金管會28日公布，2月壽險業單月花在避險工具（即換匯CS、無本金遠期外匯NDF）的成本，達新台幣（以下同）256億元，從去年12月開始，已連續三個月破200億元，前二月新台幣兌美元升值近2.3角，壽險整體外匯成本飆上773億元，創近六年新高。

拆解其中成本，即前兩個月花在避險工具的成本是528億元，應是歷史新高，這部分的成本是一去不回頭；若前二個月壽險海外投資完全不避險，則是會出現匯損1,005億元，創近五年同期新高，但因為有CS跟NDF等避險工具，前二月外匯工具評價利益是550億元，同期間是收回210億元外匯準備金，因此累計前二個月匯兌總成本是773億元，上次高點是2017年前二月，新台幣由31.36元急升到30.65元，前二個月外匯總成本達1,197億元。

去年同期因為新台幣貶值，壽險前兩月是外匯利益39億元，等於今年前二個月比去年同期匯兌成本多出812億元。

加上當時債券仍未大幅跌價，壽險業含匯兌損益後的國外投資淨收益高達1,857億元，國內即可少實現一些資本利得，合計國內外投資淨收益2,352億元，國內約貢獻495億元。

今年1月新台幣匯率急升近6.5角，加上避險工具成本大增，壽險含外匯損益後的國外投資淨收益僅421億元，至少是近三年同期新低，國內外投資淨收益1,212億元，代表國內貢獻791億元。

因為避險工具成本明顯升高，壽險業已成功爭取外匯準備金可用來沖抵增加的外匯工具成本，到2月底整體壽險外匯準備金餘額回升到2,079億元，且如國泰人壽、富邦人壽及南山人壽等都已觸及提存上限，3月若沒有太大波動，即可免提存外匯準備金，還可收回沖抵外匯工具成本。

即便投資收益逾1,200億元，但壽險業前二月稅前虧損253億元，近年罕見，2月債券殖利率續揚，且美股下跌，加上虧損，單月淨值減少628億元，壽險業整體淨值降到1兆7,954億元。

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