零存款也能快樂退休？專家：要做對3件事

統計高達3成的熟齡族認為，至少要準備千萬才敢退，但專家認為，退休金準備主要分為長照需求、自由運用等2部分，擔憂多半源於自由運用部分，害怕老時無法遊山玩水、悠閒度日。對此，弘道老人福利基金會建議再就業，國壽提出「100法則」，依年齡各階段檢視風險承受力；元大人壽則認為盡早打造退休金累積、醫療風險防護及傳承稅務規劃等3帳戶，就不怕老本不夠花。

弘道老人福利基金會日前與北富銀合作，調查發現，50~64歲的熟齡人士認為退休金平均值為837萬元；以退休年齡65歲，人均餘命81歲來計算，等於退休後每月平均支出為4萬3,594元，高於主計總處統計的平均每月人均消費支出2萬5,513元，若再扣除勞保局統計的每月平均勞退與勞保年金給付後，每月資金缺口為5,833元，總缺口達112萬元。

弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，管理自我期待相當重要，就目前手中的現有資源，做良好的投資理財或配置，釐清想要和需要，除盡力做好有效配置，也可考慮高齡再就業，持續接觸人群、建立生活目標之餘，也能擁有小額零用金，讓退休基金持續滾動累積。

針對打造退休理財計畫，國泰人壽則是提出「100法則」，即100減去年齡，等於配置風險性資產的最高比例，如30歲的風險承受能力較高，可配置約70％在風險性資產，積極賺取投資收益，30％配置在低風險資產，穩健累積財富；50歲時則比重各半，以此按照年齡類推。

但國壽也提醒，隨年齡調整投資布局時，還要注意餘命延長與政府退休制度等2大變數，前者隨平均餘命延長，扣除平均3%的通膨率後，需要準備的退休金也會增加；後者是因應政府退休金制度變革，未來退休金給付勢必減少，退休金的準備更要「及早」。

元大人壽則建議，不妨著手準備退休金累積、醫療風險防護及傳承稅務規劃等3個帳戶，幫助自己累積退休本錢與醫療的不時之需。退休金累積帳戶部分，可考慮美元利率變動型保險商品，挑選每年享增值回饋分享金機制的商品，為大額退休金預留準備。

其次為醫療風險防護帳戶，目前不少壽險公司都有銀髮族專屬的健康保險，50~80歲均可投保，定期規劃保費相對便宜，但要留意是否將常見的意外住院與意外骨折等納入保障；至於傳承稅務規劃帳戶，重點在資產傳承與保全，宜預留稅源功能，並可指定身故保險金受益人，約定一次或分期請領，以利妥適分配。

（旺得富理財網 李宗莉）

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