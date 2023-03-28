常行駛國道可加保「國道雙保險」添保障

清明連假將至，許多民眾安排開車出遊計畫，道路風險也相對增加，若先前沒有完善的汽車險，產險業者表示，除了汽車強制險外，可加保「第三人責任險」、「超額責任險」再附加「國道雙保險」，可提升全面性保障，讓道路駕駛保障更完整。

根據交通部統計資料顯示，111年1～11月道路交通事故共33萬件，此外，名車滿街跑，駕駛撞到名車新聞事件時有所聞，一旦撞到名車，賠償費用恐會是一筆可觀數目。因此，富邦產險表示，但若有加保「第三人責任險」及「超額責任險」等任意險，可以補強強制險不理賠財損的部分，「第三人責任險」可針對第三人車輛毀壞或財物損失進行理賠；若強制險體傷理賠金額不足，也可彌補差額；而當第三人責任險額度不夠賠償時，就會啟動超額責任險。

對於經常行駛國道的民眾來說，富邦產險建議除了投保汽車第三人責任險外，再附加「國道雙保險」，其中「假日或國道增額保障附加條款」可擁有加倍保障，而「國道拖吊交通費用補償險」則是讓車主行駛高速公路或快速道路時，避免發生碰撞事故或車輛故障，導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場，讓行車多一份保障。

富邦產險表示，目前若透過該公司官網作網路投保，除了可享保費優惠，還可參加月月抽萬元品牌家電活動，新保客戶免登錄可再參加「新戶5金喜」抽獎活動，另針對車險未到期客戶，有提供「車險到期提醒服務」。