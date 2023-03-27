兒童節禮物首選 三保單護終身

兒童節連假將至，不少家長思考要送小朋友什麼禮物又可以守護孩子成長。壽險業者建議，為兒童打造終身醫療保障，並可趁機做孩子年度的保單檢視，盤點以下險種，讓保險保障成為守護孩子成長的最佳禮物。

全球人壽指出，根據該公司大數據團隊觀察到，不管學齡前或學齡後兒童，家長為孩子投保件數最多的主約為「重大傷病險」及「住院日額型終身醫療險」等，若以住院日額型終身醫療險搭配「實支實付型醫療險」等其他定期險附約，一年保費平均約2萬2,000元。

學齡前兒童為嬰幼兒到上幼兒園期間，全球人壽建議，可透過「住院日額型終身醫療險」或「長年期的住院日額型定期醫療險」作為主約，搭配「實支實付型醫療險」為附約，可以轉嫁就醫、住院或是手術等相關花費，也能填補父母因照護須請假造成的薪資損失等相關費用，這樣的組合才能更強化保障守備範圍。

近年來兒童癌症死亡率已居非意外死亡原因的首位，一旦罹患癌症或重大傷病，龐大醫療開銷及照護費用將對家庭經濟形成重大挑戰，惟有預先投保重大傷病險或癌症險，才能當「萬一」發生時，可以透過保險來分擔治療過程可能衍生的昂貴費用。而且年紀越小時投保，保費相對較低，也能夠及時支應這些重症帶來的龐大醫療開銷。

全球人壽大數據團隊統計顯示，綜合前述所提保障，以0歲到6歲兒童投保為例，若投保住院日額型終身醫療險為主約，搭配實支實付型醫療險、重大傷病一年期險等附約，一年保費平均約22,000元，就能給孩子一個完整的終身醫療保障。

台壽指出，父母幫孩子買保單常陷入一個迷思，「小朋友年輕保費便宜，還本儲蓄及醫療險買足買滿最好」，但其實不然。應以「醫療」優於「儲蓄」，要保人豁免是必要。「想想目前最擔心小朋友發生什麼事？」及「小朋友目前可能最常發生的事故」，就是規劃小朋友的保單最該買好買滿的險種。兒童保單規劃應以「醫療」優於「儲蓄」，且新成員的加入，也代表著父母親支出增加、家庭責任責任提升。

台壽提醒，父母親的保障也需要同步檢視，要保人─父母親的豁免規劃也務必要附加，才能在有限的保費支出，發揮保險最大的家庭保障功能。