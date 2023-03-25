小孩15足歲 重新評估保單

「保險法」第107條關於未滿15足歲被保險人的死亡給付規定，在數十年來歷經多次討論與修法，依現行規定，未滿15歲者購買人壽保險或傷害保障，其喪葬費用保險金有不得超過遺產稅喪葬費扣除額之半數的限制，因此家長們如要為家中寶貝投保相關險種，應特別留意其條款內容。

「保險法」第107條歷經多次修法，曾引起社會討論有危及兒童生命安全之虞，因此在2010年2月3日改為未滿15足歲之前，身故僅能加計利息退還已繳保費。不過，一旦遇到天災或是重大交通事故，也會造成未滿15足歲的小孩，無法獲得保險理賠的爭議。

因此，依2020年6月修正保險法第107條之規定，「以未滿十五歲之未成年人為被保險人訂立之人壽保險契約，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於被保險人滿15歲時始生效力。前項喪葬費用之保險金額，不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之一半」，並依保險法第135條規定於傷害保險準用之。

換言之，以人壽保險來看，未滿15足歲的小孩身故時，保險公司可在限額內給付喪葬費用保險金，為「遺產及贈與稅法」第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半，目前為新台幣61.5萬元，提供被保險人在滿15歲前死亡喪葬費用保險金的保障。

因應此次法規調整，各家保險公司的人壽保險及傷害保險商品皆同步完成修正，壽險業者提醒，民眾應定期檢視先過去為子女投保的保單是否合適，並諮詢專業人士以獲得妥善安排規劃。此外，當小孩滿15足歲時，不妨重新檢視相關保障需求，才能在風險來臨之際，發揮真正的保險效果。