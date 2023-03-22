亞洲首張！ 新光產險推節能績效保險

新光產物保險為響應台灣邁向2050淨零目標，積極開發綠色保險商品，繼首創推出充電動樁綜合保險、充電站綜合保險之後，並研發出亞洲第一張「節能績效保險」。

氣候變遷造成全球暖化、暴雨、海平面上升、超強寒流等事件，節能減碳的環保議題逐漸受到重視，於COP26聯合國氣候變遷大會呼籲全球持續積極減碳排，提升應對氣候危機的韌性。金管會繼發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，也陸續透過政策推動企業重視淨零轉型，引導企業重視ESG議題相關議題。

新光產險表示，為呼應政府政策，該公司將綠色金融發展列為發展的重點，目前已推出鳳梨保險、土壤液化專利商品，用以保障氣候變遷的直接衝擊，更將ESG議題納入保險商品開發評估時必要之項目，並於去年年底推出台灣獨創「節能績效保險」，結合智慧化能源管理系統與保險保障，輔助旅館飯店業、電信服務業及醫事機構等產業規劃系統性的減碳計畫以符合未來淨零碳排目標。

新光產險指出，「節能績效保險」將能提升更多企業參與節能減碳行動之意願，讓各產業持續推動能源轉型時有更多的選擇，亦有助於經濟部112年度「商業服務業節能設備補助」的推動，藉此提高業者意願共同響應政府節能減碳政策。

隨電動車發展，去年達到一個關鍵里程碑，全球新車銷售占比電動車首度站上10％關卡，和2021年相比更有近70％成長。新光產險說明，該公司也於去年初經主管機關核准台灣首張「充電樁綜合保險」，搭配汽車保險共同銷售，為提供民眾更完整的保障。

另為響應聯合國SDGs17項永續目標與國家淨零政策，新光產險強調，除運用保險專業持續發展綠色金融，更參與聯署《1.5℃氣候行動宣言》及通過ISO 14064溫室氣體排放盤查，且為保護海洋生態、響應政府「向海致敬」計畫，舉辦「淨灘地球愛，永續新光心」全台淨灘活動，以實際行動向低碳永續環境與淨零排放的目標共同邁進。