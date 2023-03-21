外溢保單 這兩優惠最受保戶青睞

近來隨著疫情緩和逐漸解封，口罩禁令規定也鬆綁，國內保險業者看好外溢保單商機，預估今（112）年銷售額將再更上一層樓，「許多民眾熱烈期待可以到戶外健走運動，而外溢保單標榜『運動愈多、保費省愈多』，又以『現金回饋』和『保費折減』最受保戶青睞。」

外溢保單新契約保費150億元 創下歷史新高

據了解，目前國內保險公司包括：國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、南山人壽、中國人壽、新光人壽等都有推出外溢保單。說到最受保戶青睞的回饋方式首推「現金回饋」或是「保費折減」；其中，保戶熱衷「現金回饋」優惠的原因，不外乎對於透過從事自我健康管理來賺取回饋金的方式很有感，也普遍接受。

其次，外溢保單另一回饋方式「保費折減」備受保戶青睞的主要原因在於：保戶只要當年度以運動、健檢數值達標，次年度即可獲得保費折減、保額增加的回饋。

根據金管會統計，去（111）年截至第4季外溢保單新契約銷售件數為122.8萬件，比起前（110）年同期成長84％，其中初年度保費收入約為新台幣155億6,000萬元，較去年同期的109億1,640萬元增加43％。

外溢保單3類型：健走型、健檢型、實物給付型

說到外溢保單，或許還有許多人不是那麼了解！早期外溢保單剛推行時，主要鼓勵保戶養成長期良好的運動習慣，像是健走或是在健身館運動等，僅能透過健走的方式來做紀錄；近來隨著金融科技蓬勃發展，保險公司推出的外溢保單除了前述的健走型外，另有健檢型和健康管理型共3大類型。

其中，健檢型外溢保單是指保戶的健檢數值符合一定範圍，就能獲得保費折減、保障增額，部分保險公司也會針對這類型的商品，提供保戶每年免費健檢1至2次的次數，藉以鼓勵保戶透過定期檢查注意自己的身體健康狀況，期能達到早期發現、早期治療的效果。

至於實物給付保單主要分為殯葬服務、醫療服務及健康管理服務等3大類型，據了解，今年度壽險公司熱賣的多是醫療服務型，即提供諸如：海外醫療專機運送、長照服務等相關醫療服務給付的保單。對此，金管會表示，未來也將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品和實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶對保險保障的多樣需求。 最後，要提一下保險業者的殷殷叮囑，提醒民眾在購買任何保險商品時，一定要先確認保單保障範圍和給付方式是否適合自身需求，這樣才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。

（文章來源：小花保險平台）