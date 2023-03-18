原位癌賠不賠 先看保單條款

癌症連40年位居國內十大死因之首，可謂國人的健康殺手，越來越多民眾在規劃癌症的財務風險轉嫁時，常會以癌症險、重大疾病險、重大傷病險等相關保單建構醫療防護網，不過「罹患原位癌，保險到底賠不賠？」是不少人心中的困惑。壽險業者指出，保險是否會理賠原位癌，得視保單條款而定，因此建議保戶在投保前，務必詳加閱讀了解，為自身權益好好把關。

所謂原位癌（Carcinoma in situ），是指已被發現有惡性腫瘤的特點，但還沒有入侵其它組織的腫瘤。關於保險是否有理賠原位癌，壽險業者表示，首先保戶要確認自身投保的保險商品為哪一種。

業者說明，癌症險、重大疾病險與重大傷病險等3款保險商品的保障範圍均包含癌症，但保單條款中對於癌症所涵蓋的範圍卻不同。以市售的癌症險來看，保障範圍通常較廣，除了輕度與重度癌症外，也會提供初期癌症的保障，而原位癌即是屬於初期癌症的一種。

再者，觀察市面上銷售的重大疾病險，可分為甲、乙兩型，其中甲型僅包含癌症（重度）；乙型則包含癌症（輕度）與癌症（重度）。也就是說，如果民眾罹患的是原位癌，則不包含在癌症（輕度）與癌症（重度）的範圍內。

另檢視重大傷病險的保單條款，其保障範圍是以全民健保重大傷病項目為基礎，除去8大項以先天性疾病與職業病為主的除外不保事項，保障範圍共22大項、超過300種的疾病項目。

但要注意的是，健保提供重大傷病證明的癌症，是以需積極或長期治療之癌症為主，而實務上原位癌只要及早接受治療，治癒率相對較高，並不需要長期治療，故不包含在重大傷病的範圍之內。

總結來說，與癌症保障相關的癌症險、重大疾病險與重大傷病險，儘管保單條款中均有關於癌症的保障範圍，但其涵蓋的範圍卻不一樣，建議民眾可依自身需求及預算，挑選合適的保險商品，讓保障更加完善。