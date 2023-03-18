投保專屬女性保險 防護網更完整

現代女性擁有多種身分，常在家庭和職場間奔波，不僅是家裡的母親、女兒，同時也是職場的員工、主管等角色，所承擔的責任勢必更加沉重，因此，透過保險保障轉嫁人生風險相當重要，除規劃一般的醫療、意外、退休保障外，也可適時投保專屬女性的保險商品，讓保障更加完善，以補足不同階段的保障缺口，更能無後顧之憂的兼顧家庭生活與事業。

觀察國內保險公司保單，已有多家推出女性專屬保單，與一般醫療保險不同的是，婦女保險商品的保障範圍涵蓋女性特定或常見的疾病，舉例而言，如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、特定婦科手術、癌症乳房重建手術等項目，並針對妊娠期特定併發症、嬰兒先天性重大殘缺的婦嬰提供多面向的保障。

不過，要注意的是，各家保險公司所設計的婦女保險，其保障內容各有不同，壽險業者表示，女性族群在投保前，除了可依據自身的預算及保障需求，挑選適合自己的保險商品外，更應針對給付條件、除外責任範圍、疾病名詞定義、等待期間天數等內容，進行充分了解後再投保，抑或尋求專業的保險顧問協助規劃保障，以避免日後衍生理賠爭議。

所謂的等待期間天數，是指保戶在投保一段時間後，所發生的保險事故，保險公司才負有給付保險金的責任。檢視市面上銷售的婦女保險商品，對於紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等疾病等待期間通常為30日，惟其中乳房惡性腫瘤等待期間則為90日，因此提醒女性族群在投保前，務必詳加閱讀保單條款、確實了解保障範圍，才能在風險來臨之際，發揮真正的保障效果。

另，女性族群及早規劃保險保障轉嫁人生風險，也可減輕保費壓力，由於癌症發生有逐漸年輕化的趨勢，壽險業者普遍建議，越早開始規劃愈好、保費也相較更便宜，除投保有罹癌一次給付的商品外，因癌症需要治療，可搭配有癌症住院及醫療給付的商品，以及實支實付醫療商品，建構完整的防護網。