對抗兩大婦癌 及早部署保障

癌症連40年位居國內十大死因之首，衛福部前年發布「國人死因統計結果」，十大癌症死因，女性癌症就占兩項，分別為第四名乳癌及第十名卵巢癌，婦癌對女性健康影響不容小覷。壽險業者建議，女性除必備實支實付或住院日額醫療險，也應及早規劃癌症險、實物給付型防癌險或重大傷病險等保障，轉嫁治療癌症經濟風險。

女性奔波職場與家庭展現「女力」，也不能輕忽身心健康，衛福部統計，女性乳癌發生率於女性前十大癌症蟬聯18年第一，且有逐年上升及年輕化趨勢，歌手朱俐靜40歲因罹癌離世、藝人朱芯儀36歲時宣布確診乳癌，顯示乳癌對女性健康造成嚴重威脅。

台新人壽指出，剛出社會的女性，應先從基礎保障入手，而實支實付型醫療險是任何年齡層都適用且較必備的保障；另，隨醫療技術發達及女性平均餘命較高，癌症及重大疾病治療時程將拉長並增加醫療開銷，而乳癌又女性癌症類型第一名，建議女性進入輕熟女及熟齡階段，盡早規劃癌症及重大疾病保障的保障。

全球人壽大數據團隊觀察發現，近四年女性保戶癌症險理賠件數及金額都有逐年增加趨勢，去年理賠件數較2019年增加近20％，理賠金額則增加18％，且平均每件理賠金額約10萬元。

全球人壽建議，女性朋友應提前部署防癌險或重大傷病險，防癌險除了一次給付型外，也有著重精準醫療或癌後治療保障，有利罹癌後續治療經濟需求。

受惠於精準醫療發展趨勢，目前市面上已有實物給付型防癌險、嚴重特定部位癌症之防癌險。其中，實物給付型防癌險主要為提供罹癌基因檢測服務的實物給付，讓罹患癌症的被保險人，可透過檢測後的個人專屬用藥策略報告，協助被保險人選擇適合的標靶藥物，提高治療效果，節省治療的時間與金錢。

全球人壽建議，可選擇有給付癌症標靶治療，或可提供罹癌基因檢測服務費用的保險商品，此外，可留意是否針對初次罹患侵襲性癌症患者提供豁免續期保費，以免罹癌還要擔心保費負擔。

國泰人壽根據內部統計指出，多數職場女性實支實付險、重疾險、長看險的保額，相較目前相關醫療支出水準明顯偏低，建議女性每年檢視並根據不同生涯階段保障需求，適時調整規劃。

若為年輕小資女，因身體健康狀況佳且保費相對便宜，建議可及早投保基礎醫療和意外傷害險，而隨著薪資所得增加，可加強保險內容如重疾、長照險等。

若為有家庭責任和負擔的女性，除基礎醫療保障外，可強化「重大傷病險」，於意外發生時藉由保險做風險轉移，透過一次性給付的大筆保險金，填補立即性且龐大的療養費用與收入中斷的損失，再搭配實支實付醫療險，支應每次住院的衍伸費用。

至於熟齡退休女性，為避免醫療費用侵蝕退休金，國泰人壽建議「長照險」能於處於長照狀態後，提供一次給付金及分期給付金，有效提升老後生活品質。