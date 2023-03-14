資產世代移轉 壽險7大功能受青睞

隨著國人對於保險的接受度愈來愈高且希望能「愈早保愈好」，加上保險商品種類非常豐富多樣，已然成為國人接受度相當高，甚至優先選擇的金融理財商品。不過，從專業會計師角度來看人壽保險，有7大功能不可不知，整理如下：

一、即時保障受益人生活所需資金

何謂受益人生活所需資金？舉例來說，當親人過世後，諸如：生前未結清的住院與醫療費、喪葬費、稅金，甚至銀行借款負債如房貸等費用及稅捐方面的支出都會接踵而來，林林總總加起來，也會是一筆可觀的數字。

一般來說，親人過世後，除了喪葬儀式的準備外，還有財務需要處理，也就是遺產稅的申報，通常曠日費時、拖延很久，為確保手頭有足夠的現金以備不時之需，建議透過保險規劃直接在「受益人」欄位寫上「法定繼承人」，一來減輕「法定繼承人」的經濟負擔，二來當被繼承人死亡領受的保險理賠金，可以即時保障繼承人日常所需的費用。

二、善用保單以節省未來的遺產稅

許多高淨值人士的遺產多為股票、不動產，未必有足夠的「現金」可以繳納遺產稅；一旦繼承的子女沒有足夠的現金，又礙於繳稅期限在即，繼承人們可能被迫必須先提供擔保資產，再決議賤賣遺產中的不動產。

此時，在各項資產尚未增值或是處於相對低價時，變賣資產繳交遺產稅或是實物抵繳稅款，無論是賤賣資產（甚至是祖產）、處分資產造成繼承人的麻煩與紛爭，相信都不是父母希望看到的；建議民眾在規劃繼承前，必須考慮自家繼承人的現金是否充足，或是透過死亡理賠金直接預留遺產稅稅源。

三、聰明規劃保單可以發揮節稅或免稅功能

依照《遺產及贈與稅法》規定，如果規劃得宜，人壽保險給付原則上可以不計入遺產課稅，節省了不少遺產稅。

四、有效避免夫妻剩餘財產差額分配請求權、特留分爭議，將資產留給想給的人

鑒於保險理賠金不屬於被繼承人的遺產，可以不受《民法》中夫妻剩餘財產差額分配請求權、特留分的規範，具有與遺產隔離的傳承效果，同時有助於達成被繼承人將某部分財產遺留給特定人的心願，大大減少了未來子女間的遺產繼承糾紛。

五、透過身故保險金分期給付避免後代揮霍風險

一般資產配置較為單純或是資產規模尚未大到適用信託的家族企業，如果擔心子女輩遭到他人不當挪用或是詐騙、理財不慎、過於揮霍等而敗光資產……，可以考慮透過保險金信託方式與保險公司約定「分期給付」身故保險金，只要事先安排，就能照顧到真正想要照顧的人。

六、同時達到財富傳承與保留控制權目的

相較於直接贈與資產給子女，父母買保單以子女為要保人及受益人，可以隨時依照個人意願變更受益人、調整受益人順位或是分配比例，作為要保人的父母可藉此有效保留並提升對資產的控制權。

七、活用保險做資產保全，讓資產保值增值保險具備部分資產保全功能，如果平時將個人部分資產有計畫地投入保險商品，當家庭因為債務、財務凍結等具有急迫性需求而陷入財務危機時，可以中途解約取回保單價值準備金（保價金）或是予以質借，以應燃眉之急。

（文章來源：小花保險平台）