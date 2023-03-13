首創外溢牙齒險 洗牙賺回饋

牙疼不是病、疼起來要人命，做假牙的錢動輒十萬元更讓人心疼，國人牙齒險需求增溫。南山人壽首創業界第一張結合外溢機制的牙齒保單，只要保戶提供當年度接受洗牙的醫療收據，即有「牙齒保健回饋金」，保單繳費及保障年期為15年，給付內容包含活動義齒保險金、固定義齒保險金、植牙保險金及牙冠保險金。

南山人壽指出，攤開目前市面上各項自費費用，單顆全瓷牙冠費用大多從萬元起跳，假牙從2萬元到10萬元不等；如需走到植牙，從術前評估、手術、到贗復處置，單顆植牙參考費用約需6.5萬元到12萬元（不計材料費）。就像《全球口腔衛生狀況報告》的結論所說，口腔保健多需要自付高額費用，往往會帶給家庭及沉重的經濟負擔。

南山人壽表示，其「溢起堅齒定期保險」提供因齲齒、牙周病或傷害所致的牙齒重建保障，協同健保減輕國人經濟負擔；同時為鼓勵客戶定期洗牙檢查牙齒狀況，南山人壽這張牙齒保單首創結合外溢機制，只要保戶提供牙結石清除（洗牙）的醫療收據，就可獲「牙齒保健回饋金」。

外溢保單銷售件數第一名的南山人壽，據其內部資料統計，賺取回饋金的外溢機制，向來讓保戶最有感、接受度也最高。這張牙齒保單繳費及保障年期為15年，給付內容包含活動義齒保險金、固定義齒保險金、植牙保險金及牙冠保險金。

且除前述給付外，如果保戶在保險期間屆滿時仍生存、契約有效期間內不幸身故或完全失能，該商品提供滿期保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及二至六級失能豁免保險費，讓家人安心有保障。

除了南山人壽有外溢牙齒險外，安達人壽（前康健人壽）也有牙齒險，提供牙冠每年最高1.5萬元、假牙最高6萬元、植牙最高給付12萬元的保障，意外所致的牙冠、植牙、假牙給付不限顆數。也有豁免保費機制，當二至六級失能確診後，不須再繳保費，保險期間有10年期、15年期，承保年齡最高至55歲（10年期保單）。