輕症免隔離防疫險賠不賠？保險局這樣說

政院與疫情指揮中心9日拍板，自3月20日起，確診隔離從「5+N」改為「0+N」，同時修正通報條件，輕症將「免通報、免隔離」。如此一來防疫險是否理賠？金管會保險局官員9日表示，壽險公會理賠小組已在研究，要釐清「沒通報是否就不算法傳」這部份有解釋空間，但還要與CDC再作確認才能釐清契約條款與法規定義。

保險局官員指出，由於這涉及到CDC專業，保險局接獲消息後已立刻向CDC確認，但來不及確認完。照理說，法定傳染症必須作通報，並訂有通報要件，現在要釐清確認「沒通報是不是就不算法定傳染病」。

保險局官員指出，目前公會理賠小組也要研究一下，防疫險的契約條款與法規定義，若這部分未來被認定不是法傳，那就不用理賠，但「免隔離、免通報」是不是3月20日後就將輕症不用通報就認定非法傳，是否符合保險契約的約定要再釐清。

依傳染病防治法第39條第一項的規定，法定傳染病的要件是發現時就要立即採行必要的感染管制措施，並報告當地主管機關。

保險局官員指出，「免隔離、免通報」是否就非法傳，初步覺得是「有空間」，但還是要確認研究法傳規定與契約條款，要再謹慎CDC確定，需要時間。

若CDC沒有修法傳定義，輕症者去看病、有診斷證明書可以理賠嗎？保險局官員指出，現在無法確定，但只要是法傳就符合理賠條件。需要一段時間再對外說明，不過會在3月20日前確定。

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