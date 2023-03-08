壽險國外投資上限去年核准掛蛋

美國持續升息，金融業都想搶高利債券投資財，但據金管會透露，壽險業去年有四家公司申請提高海外投資上限，無一家獲准，有一家恐因有裁罰記錄等不符申請規定，二家仍待補件，一家正在審查中，等於去年沒有任何一家壽險公司獲得海外投資新額度，且逾七年不曾有公司獲准最高上限45％的額度。

保險局強調，要申請超過40％的額度，就必須建置內部風險模型，去控管整體海外投資風險，且是由外部學者專家去評鑑該公司模型是否有效，最後才由保險局依評分決定是否核給額度，初期也只會先給1到2個百分點的額度，讓各公司去試驗模型有效性，近年已極少一次核准5百分點的投資額度。

另外，對於外界指評壽險海外投資恐釀金融風暴，保險局及壽險業者亦強調，國際板及國內債券ETF都已有設限控管，且有增加債券ETF的匯率風險計提，都是老議題，並提出釀風暴的前提是新台幣兌美元升上20元，此預估目前恐怕沒有立論依據。

其實金管會在控管海外投資額度上極為嚴格，只要海外投資額度要申請超過可運用資金35％，保險公司資本適足率（RBC）就要超過250％的相對高門檻，才能提出申請，且要有一定的風控能力，申請超過40％更難，據保險局統計，從2018年到去年的近五年中，只有四家公司獲准提高到40％以上，且最高多是拿到42％或43％的額度，甚至要分二年以上申請。

同時只要有重大裁罰案尚未改善，獲保險局認可的公司，也不能提出申請。

目前只有國泰人壽、中國人壽、富邦人壽、南山人壽分別在2010年及2011年拿到45％的額度，之後再無公司獲准最高上限，至於已獲准投資可超過40％，但不到45％的公司目前有12家，35％到40％之間則有二家，30％到35％之間有三家，沒有公司額度是低於30％，等於所有公司都至少經過二次以上申請額度。

壽險公司海外投資最高可達可運用資金45％之外，加計國際板債券最高可達資金的65.25％，若再加上外幣非投資型保單，最高國外投資可能達資金的87.75％。