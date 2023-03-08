防疫保單拖累 中再保今年不派發股利

據上市產險公司及再保公司公告，去年理賠防疫保單金額以中再保最多，達60億多元，因此中再保8日董事會決議今年將不配發股利。

主要是承保防疫保單最多的前六大產險公司多是金控子或孫公司，亦或是未上市公司，上市產險在這波防疫險中受傷並不大。

中再保董事會8日通過去年財報，全年稅後純益2.54億元，每股稅後純益（EPS）0.41元，明顯低於前一年稅後純益20.65億元、EPS為3.5元，因此其董事會決議今年將不配發股利。

中再保8日再度發布重訊表示，主要受法定傳染病及疫苗險業務損失影響。截至去年底，該公司法定傳染病及疫苗險業務賠款準備金提存數為10億元，並已依客戶提出的再保攤賠申請，審慎評估最終可能理賠金額。因疫情從去年4月後開始升溫，中再承接防疫再保險業務，分保公司於每季度結束後，就前一季度完成理賠案件，依再保險約定條件向中再保提出再保攤賠申請，從去年7月份開始理賠。

中再保從去年4月至12月底為止，防疫保單相關理賠金額約60.7億元，今年1月至2月理賠金額已降至0.33億元；上市產險公司中，旺旺友聯產險去年4月至今年2月底為止，累計理賠金額近13億元；新光產險去年理賠金額約5億餘元；第一產險雖有承保疫苗險，去年理賠金額只有200萬元至300萬元；台產的防疫保單已在去年元月24日全數到期。

至於今年配息情況，除新光產已公告每股配息2.54元外，中再保不配發股利，旺旺友聯產險去年恐無太多盈餘供配發股息，將在3月30日召開董事會之後再能知道。第一產及台產去年受到防疫保單理賠的影響相當有限，法人預期兩家公司應可以維持正常配息，尤其台產去年自行結算EPS為2.33元，明顯高於前一年的1.33元，在獲利提升下，預估今年配息水準將會比去年0.75元高，有機會向1元靠近。