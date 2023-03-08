防疫雙險難關還沒完?2產險公司因猴痘出險

防疫雙險2022年全年理賠金額衝破新台幣2,100億元大關，重創產險業營運，雖然一年期保單看似進入最後一哩路，近日出現本土猴痘案例為理賠再掀變數，目前至少有2家產險公司因猴痘出險。

根據金管會公布統計，2022年第4季防疫雙險單月理賠金額落在240億元至285億元區間，今年1月及2月防疫雙險分別理賠220.52億元及196.92億元，理賠數據看似已有收斂，但隨近日台灣出現本土猴痘案例，產險業者不敢鬆懈，持續緊盯疫情發展。

衛福部2022年6月已將猴痘列為第2類法定傳染病，意味有效防疫保單保戶若在境內確診猴痘，防疫保單將會理賠。根據業界消息，目前承保防疫險前6大產險公司中，已有至少2家產險公司防疫險有因猴痘出險的案件。

一名產險業高階主管認為，在台灣，猴痘目前尚未出現如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，對於是否會增提防疫險相關理賠準備、影響程度等，都還待觀察。

另有產險業者說明，防疫險條款明列保單保障的法定傳染病範圍為中央衛生主管機關依傳染病防治法第3條規定所稱之傳染病，意即防疫險並非只保障COVID-19；目前猴痘被列為第2類法定傳染病，若有保戶在台灣境內確診猴痘，依條款防疫保單的確要理賠。

業者指出，防疫保單條款多半有明確規定「同一保單年度對同一法定傳染病以給付一次為限」，若有保戶在保單有效期間內二度確診COVID-19，保單不會再次出險，但若保戶確診過COVID-19、在保單有效期間內再確診猴痘，為不同法定傳染病，保單必須理賠。

不過，業者提醒，部分防疫保單列有「降級條款」，即第5類法定傳染病賠全額、第1至4類僅理賠保額的5%至20%不等，保戶仍要仔細了解契約內容，依各家保單條款為準。

根據金管會公布最新統計，今年截至2月28日止，一般法定傳染病防疫險理賠件數達82.07萬件、理賠金額達334.72億元，疫苗險理賠件數達19.78萬件、理賠金額達82.71億元，合計防疫雙險今年已理賠417.44億元，防疫雙險2022年全年理賠金額則高達2,116.45億元。

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