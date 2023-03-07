惡夢未了！防疫雙險前二月賠逾417億

新冠肺炎本土確診案例每日破萬、防疫險惡夢未了！金管會保險局主秘古坤榮7日公布最新理賠統計，今年前二月防疫險、疫苗雙險共計理賠件數逾101萬件，理賠金額總計為417.4億元，不過，2月份理賠並沒有高於1月份。對於指揮中心宣布即將開放輕症免隔離是否能緩解防疫險理賠壓力還待細節公布，然而，六家產險業目前已增資破千億元。

產險業引頸企盼的新冠肺炎降級始終等不到，防疫險理賠也持續失血。據金管會統計，今年從1月1日到2月28日為止，產險業已沒有新增任何防疫險承保，不過理賠件數累計已達到82萬709件、理賠金額上衝334億元7,278萬元，由於市場上已沒有任何一家業者在賣防疫險，而舊保單也多半4月份就到期，業者預估防疫險理賠惡夢已近尾聲。

此外疫苗險理賠仍持續延燒。據保險局統計，疫苗險理賠今年前二月承保件數達534件、保費收入53.4萬元，理賠件數仍有19萬7,822件、金額為82億7,165萬元。古坤榮表示，截至今年3月6日目前全台仍有兩家業者在銷售疫苗險，產壽險各一家、共二張。不過現售兩張疫苗險均已沒有保障突破性感染，而產險目前以續保件為主，壽險只提供團險，不受理個人投保。

古坤榮表示，截至今年3月6日止，目前有六家產險完成增資1,045億元，分別為國泰世紀產險二度增資合計200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計200億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險二度增資合計80億元。另新安東京海上產險董事會2022年12月23日通過80億元的三度增資計畫，已取得金管會核准，預計會在今年完成。

為支應鉅額理賠金，金管會還核准五家產險申請短期融通借款，分別為和泰產險、兆豐產險、新安東京海上產險、富邦產險及中信產險，且有產險公司借款不只一次。

至於海外突發疾病醫療險部分，古坤榮表示，有15家產險業者銷售海外突發疾病醫療險，其中3家承保範圍含法傳、14家有賣海外旅行不便險，1家含法傳及檢疫所致旅行不便保險事故。

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