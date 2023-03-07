完備孩童保障防護網 保單分階段補強

揮別美好的寒假時光，學生們重返校園、逐漸步入正軌的日常。開學了，想必家長們心裡不免擔心孩子外出的人身安全；小花平台建議，此時也正是時候檢視孩子的保險保障是否足夠，可以從意外險、基本醫療險、癌症險、重大傷病險、重大疾病險、投資型保單等，循序漸進規劃保單。

新生兒、幼稚園孩童：意外險、實支實付輔以住院日額醫療險

首先，針對新生兒和就讀幼稚園的學童，要考量的重點有二：其一鑒於大多數小朋友活潑好動，對於危險的認知相對較低，容易出現意外受傷、需要住院治療的情況；其二因為小朋友們免疫力較低、抵抗力較弱，常見有腸病毒、急性腸胃炎、流感甚至因為新冠肺炎衍生肺炎住院等情況，家長可能需要請假在家照顧，進而衍生薪資折損，都是一筆開銷。

針對這個年齡層的孩子，在保險規劃上，除了基本的意外險外，也建議以實支實付型醫療險搭配住院日額型醫療險來補貼工作損失，同時用於支應住院時的雜費支出，逐步建構更完善的醫療保障。在這部分，需特別留意的是，實支實付型醫療險主要在轉嫁住院時的雜費支出，如果沒有「住院」的事實，一旦發生癌症等重大傷病時，絕大多數以門診治療為主，「無法用實支實付型醫療險來填補」，需特別留意。

國、高中孩童：癌症險＋重大傷病險

其次，進入國、高中以後的孩子，建議將個人保障規劃的重點放在癌症險和重大傷病險，主要考量癌症已連續40年高居國人10大死因之冠，且癌症愈來愈年輕化已然是全球趨勢、愈來愈多年輕人罹癌，及早著手相關保障規劃，可以有效轉嫁高額治療費用，大大減輕家長的經濟負擔。

眾所周知，癌症最令人感到恐怖的地方在於它會復發和轉移，除了最基本規劃整筆、多次給付的癌症險外，最好也能備妥一次性給付的重大傷病險，同步將癌症、嚴重燒燙傷、重大創傷、全身性自體免疫症候群等納入理賠範圍，這兩類保單在今天癌症「慢性病化」的趨勢下，正好派上用場！

進入大學時期孩童：累積教育基金及實現夢想的第一桶金

最後，等到孩子上大學了，正在進入一個新的成長階段—「半大人」或是「邁向成年」的新人生階段。此時除了前述的意外險、醫療險、癌症險、重大傷病險的保障規劃外，另一個可以考量的重點，為了讓孩子在求學過程無後顧之憂，提前開始準備教育基金、預先累積人生的第一桶金，恐是當務之急！ 舉例來說，善用投資型保單的定期定額投資特色，可以分散一次進場的投資風險，達到長期累積教育基金的目的；如果仍有餘裕，不妨優先考慮外幣利變型終身壽險，一來享有壽險保障、二來有機會享增值回饋分享金提高壽險保障，穩定累積教育基金。

（文章來源：小花保險平台）