外溢保單選擇多 國壽最熱賣

保險的保障功能，在醫療險方面相當務實，但民眾也實在感受到醫療相關保單的價格走揚，保險業主管認為，保單設計創新倍出，近年來的「外溢保單」對於保持健康的被保險人最為有利，當被保險人達到約定的健康管理條件時，保險公司會提供保費折減、額外增加保額、獎勵金、服務或權利等，目前市售多達11家的保單內容多元，聰明選擇的機會大。

金管會統計壽險業2022年度外溢保單銷售概況，市面上共11家壽險公司推出159張外溢保單，2022年外溢保單新契約銷售件數達122萬8,524件、年增84％，初年度保費收入155.6億元，年增43％。全年外溢保單初年度保費收入冠軍為國泰人壽，第2、3名依序為南山人壽及富邦人壽，熱賣的保單多是醫療服務型，如提供長照服務等相關醫療服務給付。

國泰人壽推出的外溢保單，直接名叫「溢起愛變額萬能壽險」創新商品，顧名思義在原保單加載「外溢元素」；南山人壽強調「事前預防」概念，擁有齊全的外溢商品選項，保單把自主健康管理與保險商品結合。保險業藉此鼓勵保戶養成規律運動或健康檢查習慣，幫助保戶更健康，進而降低罹病率以達到事前預防的效益，更重要的是減少未來的醫療支出。

金管會統計，市面上實物給付的保單主要分為殯葬服務、醫療服務及健康管理服務3大類型，奇怪的是提供健檢等健康管理服務的實物給付保單，2022年銷量依舊掛零。保險業主管認為，可能是因為健保有提供免費一般健檢，部份企業亦把健保當作員工福利項目之一，要增加個人選用健檢的實務給付，或許可以與醫院的自選健檢服務進一步合作。

南山人壽43張具外溢機制設計的保險商品，主要以健檢結果，如腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油酯、高密度膽固醇達標提供健康回饋，或是對接種指定疫苗或指定癌症篩檢，提供防疫保健回饋，鼓勵保戶勤加預防疾病。至於最熱銷的外溢保單，業者指出，健走型成長最快，富邦、中壽、台壽以及國壽都相繼推出，國壽去年底推出業界首創結合會員等級、投保即享保費折減的外溢保單，保戶對保費折減的感受即時、且快速，將成為業內模仿的對象。