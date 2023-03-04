沒錢生病?醫療險精打細算

曾遇過重大疾病、會動用到鉅額醫療支出的朋友，都曾被醫生問過：「你要選擇自費？或是使用健保就好？」；醫生通常也會繼續追問，「你有沒有其他的保險？」。保險經紀人解釋，這是醫生要了解病人是否有實支實付型的醫療險，可以涵蓋自費手術、醫材及住院期間的藥物或是治療，來決定如何開藥或是醫材設備的選用。

金融業主管指出，特殊醫材或先進的手術動輒數萬至數十萬，例如人工水晶體平均自費金額約台幣6至7萬元，恢復期較短的達文西手術平均費用約台幣15～30萬元，高額的醫療費用常讓人望之卻步。保誠人壽的建議，當然是要趁年輕、有穩定收入，且保費較低時，儲備人生所需的醫療保障，也就是醫療險要早些準備好，才能避免疾病發生時間接造成家人的經濟負擔。

對於被保險人來說，應該覺得慶幸先前有買了這類實用的醫療險，且健保署也一再建議民眾強化的額外商業保險以醫療保障為優先，除了實支實付型醫療險，還有加強補充癌症的健康險，因為健保支付不涵蓋的標靶藥物、自體免疫細胞治療或是基因檢測等。意即，健保並不支付全部的醫療費用。

2022年國際保險學會（IIS）全球保險論壇中，醫療成本上升的嚴重性，和大流行病、網路資安攻擊、氣候變遷等是同時被討論，多位跨國保險公司經理人提醒，保險業正處於彌補人壽和健康保險與實際損失之「保障缺口」的歷史轉折點，保險公司現有商品可應對的風險份額卻正在下降，對被保險人來說，曝露於保障不足的風險則在提高。

多位國際經理人亦在該論壇中建議，世界各地的醫療保健系統必須迅速重新架構及設計，以期能更有效地資助和提供醫療保健服務，特別是新冠肺炎疫情的全球影響，曝露出系統性的弱點，醫療保健成為首要問題。坦言而論，可以看到保險業針對此點在努力，包括人生不同階段的保單設計、保障程度、醫療需求範圍，甚至每張保單的保費金額。例如壽險公司在終身保險中，除提供壽險保障，若被保險人於契約保障期間、且在繳費期間內首次面臨重大疾病，也提供特殊指定保險金給付，讓保戶得以掌握黃金治療期，朝向「自益、他益兼具」的多功能保障設計。

保險事業發展中心統計的台灣保險市場重要指標中，保險公司的人身保險保費收入，以個人身份加保的人身保險總額自2009年開始大幅成長，自新台幣1兆3,000餘億元成長至2019年近2兆7,000億元，爾後逐年減少，2022年前11個月僅約1兆4千億餘元；健康保險保費收入則自2007年的1,714億餘元呈現顯著成長，2021年全年逼近4,000億元，2022年前11個月達3,636億元。

業界主管認為，健康保險保費收入逐年成長有多種意義，一則是國人在健保財務愈來愈吃緊，積極加購商業保險，如健保署公布的商業健康保險個人有效契約，民國84年健保開辦時每人平均0.4件，目前已增加至3.46件。另則，要正視醫療成本上升間接帶給健康險保費上升的潛在壓力，保險經紀業估計，現在的健康險年繳保費動輒上萬元，一旦有醫療出險需求，保險金給付卻東扣西扣、這個不符那個沒保，後續衍生一堆保險糾紛。不然，就要改買外溢保單，由被保險人平日就做好健康管理，達到事前預防的效益，爭取「保障增額」、「保費折減」等回饋方式，才有減少醫療支出的空間。