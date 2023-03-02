壽險潛在匯損逾9千億 避險成本大增

新台幣兌美元匯率去年11月到今年1月，從32.21元急升到30.052元，壽險海外投資若完全未避險，匯損高達新台幣9,025億元，壽險公司連忙增加避險部位，避險工具成本（如換匯CS或無本金遠期外匯NDF）三個月共花掉718億元，較同期增加239％，避險成本大幅增加。

今年1月新台幣兌美元升值逾6.56角，升幅近2.2％，壽險公司國外投資若完全未避險，單月匯損將達新台幣2,718億元，同時因為避險工具費用大漲，單月費用272億元，雖有避險評價利益2,067億元，並收回362億元外匯準備金，但單月總匯兌成本仍高達561億元，即外匯無法像去年一樣貢獻獲利，反而是今年壽險經營沈重負擔，進而影響壽險業今年元月稅前虧損219億元，未能拿下首月開門紅。

保險局副局長蔡火炎證實在2月16日已開會，討論調整外匯價格變動準備金公式，會後即請各壽險公司依討論方向進行試算，目前壽險公會尚未將試算結果及影響數報到金管會，蔡火炎表示，一旦收到結果將「盡速研議辦理」；屆時壽險公司避險方案可更彈性，有助減緩今年避險成本大增、降低新台幣匯率大升大貶對獲利的衝擊。

由於升息造成債券出現大量評價損失，即便已有九家壽險公司進行金融資產重分類，債券元月亦有回升，1月底壽險業淨值1兆8,582億元，比前一個月底增加2,678億元，但仍比去年1月的2兆4,226億元，減少5,644億元，蔡火炎表示，主要還是淨值下金融資產評價損失造成。

債券無利可實現，股票也在區間波動，加上匯損，壽險業元月國內外投資淨收益有新台幣520億元，比去年同期少890億元，衰退幅度達63％。所幸產險業已逐步走出防疫險陰霾，元月已有核保利益，稅前獲利12億元，雖仍比去年同期衰退逾69％，但已不再是月月虧損。

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