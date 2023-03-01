陳冲：CBDC研發 具戰略意義

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，過去十多年，已多次公開呼籲進行中央銀行數位貨幣（CBDC）的研發，因為這不僅是為配合世界潮流做準備，更重要的是，身處地緣政治經濟夾擊下的戰略意義。

去年俄烏戰爭引發金融制裁插曲不斷，美方已了解數位資產在現代戰爭扮演的關鍵角色，白宮在去年兩度發布跨部會文件，顯示美國在數位貨幣的競爭中唯恐落後，其中也表明對CBDC的期待，強化跨境支付系統，可填補在未來金融制裁可能的缺漏。

陳冲強調，我們或許不需要真用CBDC，但在雙極貨幣體系來臨時，證明台灣有Non─NATO ally（非北約盟友）的價值，恐怕還是必要的。農曆新年前，國際貨幣基金（IMF）發布一份報告，雖僅為Staff Discussion Note層級，卻引發舉世財經媒體的關注。

這份文件的名稱，就饒富想像空間：Geoeconomic fragmentation and the future of multilateralism（地緣經濟的崩裂及多邊主義的未來），前半段強烈暗示縱橫數十年的全球經濟整合，已面臨分裂危機；後半段則暗指國際組織或處理多邊的機制（包括WTO甚至IMF本身）可能邊緣化，單邊主義或處理特定雙邊關係的機制將伺機而起。

報告題目本身就相當震撼，陳冲說，IMF研究部門將政策驅動導致經濟整合的翻轉，稱為地緣經濟的崩裂。對這種分裂可能衝擊國際貨幣體系以及全球金融安全網，從而金融區域化及分散支付系統將順勢而起，各國將追求更多元的準備資產，而數位化將加速此一進程。

陳冲認為，約莫三周後，末日博士Roubini（魯比尼）在英國金融時報發表用語直白的文章，逕予點明美元霸權有可能被雙極貨幣取代，亦不諱言指出，雙極就是中美雙雄，且擺明美國在二次戰後迄今，GDP在世界占比已經腰斬為20％，但美元仍占交易貨幣三分之二以上，此乃一Anachronism（時代錯誤），應是導正的時機。

魯比尼認為，新科技的發展，包括CBDC、支付平台、大陸與各國的換匯機制、乃至SWIFT漸被取代，都將加速雙極貨幣體系的來臨。