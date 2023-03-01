三類保障 強化女性癌險

據衛福部發布《婦女需求趨勢研究報告書》發現，女性乳癌、卵巢癌及肺癌死亡人數均有上升趨勢。壽險業者建議女性族群，除了必備基礎醫療保障，如實支實付醫療險或住院日額醫療險外，更應及早規劃「癌症險、實物給付型防癌險或重大傷病險」等保障，以轉嫁治療癌症的經濟風險。

全球人壽大數據團隊觀察，近四年，女性保戶的癌症險理賠件數及金額有逐年增加趨勢，去年理賠件數較2019年增加近20％，理賠金額則增加18％，且平均每件理賠金額約新台幣10萬元。建議女性朋友們，應提前部署防癌險或重大傷病險，其中，防癌險除了一次給付型外，也有著重精準醫療或癌後治療的保障，較有利於罹癌後續治療的經濟需求。

全球人壽表示，治療癌症是條漫長的路，不但過程辛苦且治療費用龐大，受惠於精準醫療發展趨勢，目前更發展出實物給付型防癌險與嚴重特定部位癌症之防癌險，可協助女性更精準有效率地治療癌症與守護荷包。

其中，實物給付型防癌險主要為提供罹癌基因檢測服務之實物給付，讓罹患癌症的被保險人可透過檢測後的個人專屬用藥策略報告，協助被保險人選擇適合的標靶藥物，提高治療效果，節省治療的時間與金錢。建議可選擇有給付癌症標靶治療，或是可提供罹癌基因檢測服務費用的保險商品。此外，也可留意是否針對初次罹患侵襲性癌症患者提供豁免續期保費，以免罹癌後還要擔心保費負擔。

罹患嚴重特定部位癌症時，因治療過程可能會暫離職場造成收入中斷或需要他人照護。全球人壽建議，可選擇罹患嚴重特定部位癌症時，有提供癌症化療或放射線治療費用保障，以及每月生活費保障之防癌險，不但可以填補部分收入或照護支出，亦可強化癌後治療的保障。

國泰人壽建議女性在規劃癌症保障時，應優先投保具一次給付型的癌症險。根據衛福部的資料顯示，癌症死亡有86成集中於55歲以上高齡族群。因此國泰人壽特別開發高齡專屬的防癌商品「樂康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，投保年齡可達80歲，可為年長女性提供癌症保障。年輕女性可保「IN康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，除了一般癌症保障外，亦針對呼吸及循環系統特定重度癌症（如氣管、支氣管和肺癌）還有額外200％的保險金給付。

國泰人壽樂康愛、IN康愛的外溢機制除提供保費折減利於保戶規律運動、接觸健康飲食進而降低罹病率以達到事前預防之效益，亦具備「罹癌基因檢測服務」實物給付機制，透過罹癌基因檢測服務，讓保戶掌握黃金治療期對症下藥、達到更佳醫療效果。