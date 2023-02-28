外送員無險可保? 產險公會反駁

針對國內三大外送平台說沒有外送員保險可投保一事，產險公會表示，從2019年10月起，富邦、泰安、新光、國泰世紀、新安東京海上等產險公司已陸續自行開發「汽車保險營業機車附加條款」，供外送員投保或平台業者代理投保。

近年傳出了不少外送員發生交通意外事故，據指出，勞動部於去年8月明訂「外送作業安全衛生指引」，要外送平台為外送員投保第三人責任險，但國內三大外送平台仍未幫外送員投保，外送平台對外表示，是因為目前沒有保險可保。

產險公會表示，有關外送員碎片式第三人責任保險商品，國泰產險曾在2020年5月間報送並經保險局核准對外銷售，但是因六個月內皆無人投保，依規定下架停售。國泰產險原擬重新再研議碎片式第三人責任保險商品，但保險商品計價基礎，有賴平台業者配合提供資料，以明確投保標的、計收保費及進行風險控管，相關外送資料提供確有其必要性。

不過由於商品研發過程中，平台業者配合意願不高，為其外送員投保責任保險之意願亦不高，雙方就外送資料頻率、內容未有共識，而保險商品開發須投入大量的時間及人力、物力等成本，經國泰產險內部評估結果，決定停止該商品之開發。

雖然目前還沒有外送員碎片式第三人責任保險，產險公會指出，仍有替代保險商品。若依勞動部「外送作業安全衛生指引」第八點規定，要求雇主使勞工從事外送作業應提供勞工第三人責任保險，最低保額為每一人傷害200萬元，每一意外事故400萬元。

產險公會表示，目前富邦、泰安、新光、國泰世紀、新安東京海上等產險公司都有「汽車保險營業機車附加條款」，可供外送員投保或平台業者代理投保。