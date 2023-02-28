連假開車出遊 四險不可少

228假期結束，接下來就是5天的清明節連假，根據統計資料顯示，近三年228和平紀念日連續假期，較歷年日平均肇事件數高出3成至6成，產險業者表示，除了投保強制險外，還有三險不可少，保第三人的「（超責）第三人責任險」、保乘客的「乘客責任險」及保自己（汽車附加駕駛人傷害險）。

根據高公局日前公布的統計資料顯示，近三年228連續假期，國道每日平均肇事件數分別為2020年128件、2021年107件及2022年158件，較歷年日平均肇事件數約90件，高出3成至6成。華南產險表示，週休二日若是再碰到連續假期，車潮倍增，開車上路風險也相對提高，因此開車上路前，車主除檢查車輛狀態外，需規劃完善的汽車保險，駕車出遊才能享有保障。

華南產險車險業務部經理羅怡玲指出，政府規定的汽機車強制險，保障範圍第三人，每一個人傷害醫療最高20萬元、死亡或失能最高200萬元的基本人身保障，但不包含財物損失。但根據統計，國內車禍死亡案件和解金額，動輒400萬元、500萬元甚至更高，強制險的保額並不足夠。

建議車主，汽車險除了「保對方」的強制險外，還要有「任意及超額第三人責任險」，及可附加「保自己」的「汽車附加駕駛人傷害險」，加上保障車上的「乘客責任險」來增添親朋好友的安全。

國泰產險認為，開車上路除了時時刻刻留意周遭車流與遵守交通規則外，幫愛車投保車險，更是確保行車安全的不二法門。除了基本的強制險外，還有第三人責任險、車體險、竊盜險、超額責任險，民眾應對自身風險需求有所掌握並適度搭配任意險投保，有助於強化民眾上路的保護力。

如果不知道如何選搭車險，國泰產險說，該公司推出「汽、機車完整保障組合」該組合中除最基本的第三人責任險外，也將近年最熱門的「超額責任險」列為組合的重點險種，將行車時可能會面臨的風險都考量進去，不僅保障自己也保障他人。

民眾可依照車齡、用車習慣以及預算等面向進行最適選擇，透過妥善的車險保障規劃，減輕事故發生時可能被鉅額求償的壓力。

另外，華南產險提醒，開車出門最怕遇到車輛有異常狀況而掃興，像是缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等狀況，建議車主在投保汽車任意險後，只要再花費約300多元即可附加「拖吊險」，就可享有一整年道路救援的拖吊和急修服務，開車上路也能更安心。