保單利率 壽險業上演諜對諜

中國人壽與台灣人壽「生死鬥」3月繼續上演。主要壽險公司如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽等都已確定3月保單宣告利率不調整，台壽也已開會決定，但下令保密到1日才能公告，避免競爭對手中壽「半夜都加開會議跟進」。

台壽在今年元旦連假前開會拍定1月美元利變保單宣告利率，拉高35個基本點（1基本點等於0.01百分點），最高拉上3.8％，躉繳美元利變壽險更拉上3.65％；消息在長假前傳出，中壽就在長假期間開會，1月3日確定也將美元利變壽險最高宣告利率拉上3.8％，躉繳美元利變壽險由3.6％拉上3.7％，硬是比台壽的同款競品高出0.05個百分點。

反應在1月利變壽險新契約保費，中壽以28.19億元勝過台壽15.49億元，全月新契約保費，中壽以39.32億元排名第五，台壽則是21.25億元、排名第六。

3月1日宣告利率又遇上228長假，多數公司在長假前召開宣告利率會議，3月主要壽險公司如國壽、富壽、南山、新壽、遠雄人壽、台新人壽等都確定不調整，全球人壽有五張現售美元保單，宣告利率會拉升10點，最高拉上3.7％；三商美邦人壽則是10張新台幣利變年金，宣告利率拉升5到10點，最高拉上1.8％。

台壽雖已舉行會議拍定3月宣告利率，但下令「保密」，3月1日才對外公開，避免中壽跟進，半夜都可能重新召開會議，硬是比台壽宣告利率高一點或拉平。

目前推估，台壽應會拉高3月宣告利率，若「殺一點」，就是調整躉繳美元利變壽險「吉美富」，拉上3.7％或3.75％，或全面再升10點以上。壽險業者曾分析，拉上4％才可能刺激買氣。

同樣已開過宣告利率會議的中壽則表示，尚未完全確定3月宣告利率，初步判斷應該不會調整，但也還在作最後的判斷。

其他大型壽險公司說明，目前銀行美元優利定存利率有4％～5％以上，現在拉高宣告利率未必能刺激多少買氣，所以先按兵不動，觀望市場，避免浪費子彈。