大環境及時機不對 遠壽暫不推上市

大環境不佳、時機不對，遠雄人壽採取「韜光養晦」政策。遠雄人壽今年亦是成立30週年，遠壽董事長孟嘉仁28日揭露，資產三年內不破兆元、暫不上市及不爭業績前幾大的三不策略，要撐到2026年接軌保險會計IFRS17及新清償能力ICS，確認相關政策方向及係數，再決定下一步成長策略。

目前資產規模約近6,900億元的遠雄人壽，排名國內第十大壽險公司，去年前三季稅後獲利122.51億元，在壽險公司中則可排名第六，但去年第四季新台幣急速升值，資本市場波動，遠壽去年全年稅後獲利降到61億元左右，等於第四季虧損逾60億元，即便如此，遠壽去年獲利僅比前年衰退5.7％左右，在壽險業界可排名獲利第六名左右，算是表現相當不錯。

遠壽今年希望拉高國外投資上限，目前是40％，另外出售型住宅不動產都已處理乾淨，孟嘉仁說，遠壽目前資產品質佳，且資金成本低，未來若時機對可上市，將是獲利話題。

目前是掛上興櫃的遠壽，24日收盤價13.8元，孟嘉仁說，暫時不打算推動上市櫃，一是接軌IFRS17及ICS前，仍有很多不確定性，如今年利率風險要求增加，很多壽險公司的資本適足率（RBC）今年都會下降，壓力很大；二是大環境不佳，今年經營極具挑戰，亦不是上市時機；三是時機不對，如南山人壽亦規劃要上市，但壽險股目前非掛牌時機。

風浪大時，大船容易翻，因此孟嘉仁揭露2026年之前的三不政策，除了觀望大環境暫不推動上市外，二是總資產三年內不會破1兆元，今年恐也只有7,000億元左右，主要是升息趨勢下，業績難作、解約率高，壽險公司資產容易負成長，因此也不求積極增加資產；三是不求業績大幅成長，擠入前幾大，孟嘉仁說，投資型保單易生爭議，因此僅給自家業務員通路銷售，不會大量推動，利變保單則謹慎推展，扣除銀行壽險，遠壽的傳統型新契約保費可在前十名內。

遠雄人壽去年新契約保費收入126.64億元，在壽險公司中排名第16名，主要以利變壽險及健康險為主力，對投資型保單著墨並不多。

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