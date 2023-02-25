海外旅綜險 買氣爆發

海外旅遊風潮再起，產險海外旅綜險陸續上架，即使大多數產險公司海外旅行綜合險將法定傳染病除外，民眾若要出國旅遊，仍有海外旅綜險可以投保。產險業的海外旅行綜合險將會陸續上架中，可以滿足民眾需求。

自新冠肺炎疫情歷經三波折後，因疫情趨緩，國境解封，不少國人開始規畫海外旅遊，不過，因為大多數產險公司深受防疫保單重大理賠之苦，目前只有三家產險－安達產險、臺灣產險及旺旺友聯的海外旅綜險有承保法定傳染病所引發的旅遊風險。

安達產險及臺灣產險從海外旅綜險上架以來銷售持續「暢旺」，據了解，臺灣產險原訂今年全年海外旅綜險銷售保費目標在元月份就已超前達標，旺旺友聯產險則在2月23日在官網和保經代同步銷售。

除安達、臺產及旺旺友聯外，華南產險等公司正規劃海外突發疾病含法定傳染病商品。

和疫情前相比，多數產險公司旅行綜合險除法定傳染病不保外，承保內容也不太相同。在新版海外旅綜險中，已找不到「飛機延誤四小時以內就理賠」的保單，原因是在疫情期間，產險公會奉主管機關指示制訂公版旅行不便險，將產險公司海外旅綜險主要競爭項目－飛機延誤及行李延誤時間作明確規範。因此，所有產險海外旅行不便險中，航空延後四小時以上及行李延誤要達六小時以上才給延誤保險金。

日後民眾投保海外旅行不便險時不必再比各產險公司「飛機延誤及行李延誤」時間，可將心思去了解各家海外旅綜險保障以及自己最在意的且需要的保障。