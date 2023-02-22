賴清德花2,709萬元買儲蓄險 專家親解原因

副總統賴清德財產清單曝光，監察院發布最新一期廉政專刊指出，賴清德與妻子吳玫如申報存款為250萬餘元，還背超過1500萬元的房貸，卻有10張儲蓄型保單，累計已繳保險費折合新台幣達2709萬餘元，且光2019年掏出近1,900萬元買保險；富士達保經董事長廖學茂解讀，這顯示賴清德對家庭責任感非常高，才願意花大筆錢買保險。

賴清德存款不多，又有大筆房貸，10張儲蓄型保單，顯示夫妻偏愛以儲蓄險做為理財工具。廖學茂分析，儲蓄型保單除了有儲蓄效果外，還兼具壽險、意外險等保障，尤其位高權重的政治人物風險高，願意花這麼多錢買保單，顯示對家庭的責任感非常高。

廖學茂表示，政治人物風險本來就比一般人高，「沒有什麼理財工具比保險更有保障」，政治人物在選舉期間，必須近距離接觸選民，面對黨派、權力鬥爭，政治人物權力愈大、風險愈高，保險對家庭來說是最好的防線。

從監察院公布資料顯示，賴清德名下的10張儲蓄型保單，要保人都是妻子吳玫如，往來的保險公司包括南山人壽、中國人壽、安達人壽，新台幣、美元幣別都有。

廖學茂進一步指出，政治人物買儲蓄型保單，若政治生涯安全下庄，未來這些保單能發揮退休規劃、資產傳承或節稅等效果，萬一權力鬥爭進而衍伸意想不到的意外狀況，保險是最能發揮照顧家庭成員的功能。

（中時 洪凱音）

延伸閱讀

蔡英文存款近6千萬 賴清德最愛儲蓄險

退休理財｜投資等級債擁兩大優勢 戰勝儲蓄險

千萬儲蓄險全壓這一檔？內行推薦這樣買