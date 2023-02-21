壽險去年解約金 首度破兆元

美元升息加升值，讓資金告別保單奔回銀行。去年美國聯準會（Fed）急速升息17碼（1碼是0.25百分點），加上美元升值，壽險保單解約金首次超過1兆元，全年高達1.25兆元，占全年壽險給付近58％，無論金額及占比都創新高，快速且大量解約，使得壽險業去年下半年一度出現現金流量危機。

雖然Fed在今年2月再度升息1碼，但因美元匯率回貶，新台幣兌美元從去年10月32.21元，到今年1月急升到30.052元。壽險業者強調，美元保單解約速度已緩和，現金流量問題暫告解除。

保發中心最新統計，去年全年壽險保單總給付金額2兆1,693億元，創歷史新高，比前年增13.1％，主要是疫情、升息及升值造成，年增加最多的是解約金，首度突破1兆元外，並較前年增加3,495億元，年增幅高達39％。

全年新台幣傳統保單解約金是6,252億元，外幣傳統保單解約金是4,522億元，投資型保單含配息的解約金是1,729億元。雖然看似新台幣保單解約最多，但若與前年相比，外幣傳統保單解約金去年增加2,824億元，為增加的主要原因。

去年8月新台幣兌美元貶到3字頭，加上美國升息，美元保單解約率開始急速增加，10月及11月外幣保單每月解約金都逾700億元，12月降為近600億元。

另由於疫情持續，壽險死亡及醫療給付亦有增加，去年全年死殘醫療給付金合計3,475億元，亦創歷史新高，比前一年增加503億元，年增近17％。

壽險保單給付從去年7月開始，每月都在1,800億元以上，12月更高達2,450億元，創單月給付新高，且7月到12月連續六個月保單給付金額都超過壽險總保費收入，即保險金支出大於保費收入，每月「入不敷出」，壽險公司要靠投資孳息及資本利得才有現金。因此，有些公司要結算避險保證金，就出現現金流量問題，只好在市場上賣股票或進行債券附買回交易等，籌措現金，解決流動性問題。

壽險業去年全年保險給付近2.17兆元，占全年總保費收入2.33兆元的92.9％，也創下史上單年最高比率，代表保險給付幾乎逼近保費收入，往年都是4成到6成左右。