匯率大亂 壽險業求助金管會

匯率上下波動加劇，壽險逾14兆元保單的海外投資部位，嚴重衝擊損益，壽險業者因此急向金管會求救，建議修改外匯價格變動準備金的提列「上限」與「下限」；同時允許準備金可用來沖抵增加的避險成本，並期望第一季能拍板，以減輕新台幣升貶值對壽險業獲利的影響，讓損益「平穩」。

壽險業者建議的三大項目，一是外匯準備金提列上限，由現行國外投資總額的9.5％，改為國外投資未避險部位的7.65％，試算整體壽險業提存上限約從1.4兆元降為3,400億元；一旦觸及「上限」，壽險公司即可不用再每月增提準備金，直到消耗到低於上限值，估計每個月至少可省下20多億元提存成本。

二是外匯準備金下限，由現行2012年至今平均餘額或前一年餘額取高者的20％，建議改為近半年強制提存金額，即外匯準備金不得動用的「警戒線」，以去年壽險業提存外匯準備金新高計算是457.8億元，若連續三個月低於下限，一旦有匯兌利益時的額外增提比率要從50％拉高到75％，直到提存餘額達下限三倍，也就是1,373.4億元時，才能恢復為50％，即新台幣在急速升值時，下限過高，反而會加重避險成本。

壽險業者建議以強制提存金額六倍為下限，現在大約131億元，可大大降低今年觸及警戒線的機率。

三是建議傳統避險成本超過2％時，也可用外匯準備金沖抵。現在傳統換匯（CS）成本已在3.8％附近，遠高於外匯準備金約定2％的特殊情境。壽險業者建議，高於2％的避險成本也可用外匯準備金沖抵，例如每月支付2％傳統避險費用約85億元，漲為4％時，多出的85億元，可用準備金沖抵，當月損益即不會因避險成本增加，出現重大虧損，但若避險成本低於2％時，也要反向增提，以厚植準備金。

金管會已要求各壽險公司依此三項提案緊急試算，了解各公司「觸及」機率，判斷建議比率是否合理，再由壽險公司訂出最終建議版本，交到金管會，壽險業希望第一季就能拍板，馬上可適用，減輕新台幣急升的壓力，讓匯率影響損益的程度大幅降低。