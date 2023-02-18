投保美元保單 三大優勢勝出

對於投保美元保單，臺銀人壽看好有三大優勢，除了高預定利率、美元為國際主流貨幣之外，臺銀人壽更看好由於給付的保險金額也會是美元，因此未來若有美元資金需求，規劃外幣資產配置還可免去未來匯兌風險。

臺銀人壽對此分析，美元保單的預定利率較高，若再加上額外的增值回饋分享金，長期計算，將比新臺幣保單增值效果較佳。

此外，美元是國際主流貨幣，風險較低，而且國人習慣的投資管道已經有台股、房地產等布局，倘若將一部分的資金用來購買美元保單，更能分散資產配置布局。

內政部資料統計，2022年新生兒數量創下史上新低，人口進入負成長時代。由於新冠病毒仍肆虐全球、高齡化、少子化，通膨持續升高，面對種種風險因素，萬一家中主要經濟來源因故失能將衝擊全家人正常生活，可能讓原本規劃的家庭保障中斷，因此保險在此時更加重要，而且透過壽險保險規劃，可以轉嫁風險、保全資產、照顧家人，並將資產傳承後代子孫。

另根據保發中心調查，國人的壽險契約平均保額從2019年的 68.13萬元，2021年突破百萬，來到107.72萬元，漲幅近6成，顯示在高風險時代，相對穩健的壽險型商品，已成為國人分散人生風險的選擇。整體來看，每個人承受投資風險的程度不同，臺銀人壽則認為，對於偏向保守型投資人，美元保單也是一個不錯的工具，加強配置有資產增值效果。

特別是對於分期繳保費，臺銀人壽認為這種作法也是有助於分散風險的方式。臺銀人壽進而分析，這等於將美元分批進場繳保費，這種作法更能降低成本，減少單筆進場虧損的風險，由於匯率受到國際經濟情勢諸多影響，趨勢瞬間變化劇烈而無法掌控，此時分期繳的美元保單，可以採用分批換匯方式繳保費，除可以降低購買美元的成本，也能避免套在高點，並可減少單筆進場帳面虧損的風險。

而且未來的保險金、解約金、增值回饋分享金也都是以美元給付，若沒有直接使用美元的需求，也可以將美元先存在外幣帳戶，待美元強勢時再換回新臺幣，不失為能在兩種幣別之間靈活調度資金的方式。