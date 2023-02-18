國營人壽 搶進美元保單商機

國營人壽也進軍美元保單，臺銀人壽宣布推出美元利變終身壽險，將採6、10、20年分期繳費，同時設計2至6級失能豁免保險費機制，讓保戶在轉移風險之餘，更能讓保障不中斷。

臺銀人壽這檔定期給付型的「美利享福美元利率變動型終身壽險」，是採取6、10、20年分期繳費，來分散外幣保單的匯率風險，終身享保障，投保後以宣告利率為基礎，年年有機會享增值回饋分享金；對此臺銀人壽也指出，投保該美元利變保單時，即可享有壽險保障強化的效果，包括祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金都涵蓋在給付範圍之列，並且可選擇分期給付，使家人能被持續照顧。

臺銀人壽一直秉持落實公平待客原則及金融消費者保護的精神、充分了解客戶的特性與適合度，來開發保單商品，亦以讓保戶更有保障，並善盡照顧其家庭成員為重要目標；由於美元為國際強勢貨幣，保值性強，因此臺銀人壽特別推薦投保美元計價的利率變動型終身壽險，將可兼具保障及資產累積效果，臺銀人壽也認為，多幣別資產配置能分散環境波動下資產減損的風險，也可在身故後保障摯愛家人的生活，完成傳續資產的心願，亦為更能安心的長期保障計劃。

臺銀人壽對此舉例指出，若以40歲男性投保6年期商品試算，投保金額25萬美元，原始年繳保費20,625美元，經相關費率折減後，年繳保費為19,800美元，自第7年保單年度起以「購買增額繳清保險」方式給付增值回饋分享金，假設投保後未來每年宣告利率為3.2％，繳費開始即有250,114美元壽險保障，且未來還可能會逐年遞增。

對於身故保險金用「分期給付」的好處，臺銀人壽也特別說明，若採取這種分期給付的方式，一來即使沒有信託，也可以達到信託管理財產的效果，同時能避免一次給付太多保險金使誤用風險升高的風險。

臺銀人壽對此分析，在保險金給付前，分期設定可以隨時調整，無須額外支付費用，即可達到財產信託管理的效用，且分期給付總領金額比一次給付的金額要多，並且還能因應不同家庭成員各自的狀況，提供妥適的安排，讓家人能得到更久的照顧，同時也能避免保險金受益人因為不善理財、不當運用、遇到詐騙或是受益人年紀還小，使保險金成為他人爭奪的對象甚至衍生出其他財務糾紛，導致家人無法獲得完善的照顧。