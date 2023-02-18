海外旅綜險增傳染病保障 產險露口風

目前場上的產險海外旅行綜合險，只有兩家承保法定傳染病保障，因疫情漸趨緩且多數都為輕症，目前包括旺旺友聯產險、華南產險等至少兩家產險公司，考慮在海外旅行綜合險中增加法定傳染病保障。

由於防疫保單過去兩年爆發巨額理賠，之前多數產險業拒絕承保任何和法定傳染病相關的保障，因此未被防疫保單颶風「掃到」的安達產險和臺灣產險等2家公司，在海外突發疾病保障包括法定傳染病。有產險業者表示，由於新冠肺炎現在已經流感化，重症等風險大大降低，另外旅行平安險多是短期保單，如果疫情有變化，商品下架停售即可，風險還在可控範圍內，因此近期內部正在考慮在海外旅行綜合險中增加法定傳染病的保障。

前次業界大賠的經驗使得此次特別慎重，產險業者內部仍還在持續進行評估，最重要是「能找到再保險公司」，因為產險公司已不想、且無力承擔超乎能承擔的風險；另外，也害怕未來新冠疫情反撲或者有新的變種株。

故而，此次並不是所有產險公司都增加承保法定傳染病。有產險業者指出，儘管大部份防疫保單在5月間將全數到期，有些確診過的保戶還沒有申請理賠，防疫保單究竟還會增加多少理賠金額，現仍難估算，其他業者無意立即跟進推出含法定傳染病的海外旅行綜合險。

其實產險海外旅行綜合險損率很高，各家產險為了拼海外旅綜險，紛推出「具有競爭力」的理賠條款，包括：班機延誤就理賠，有的保單提供一次定額理賠2.5萬元，有的保單班機延誤2小時即理賠等等，因此，在疫情前，產險推海外綜合險大多賠錢居多。

根據保發中心資料顯示，2018年、2019年及2020年時，海外旅綜險保費收入分別是6.06億元、10.46億元、2.15億元；賠款的金額分別是5.85億元、10.43億元以及2.91億元，賠款率為98.78％、103.27％及110.34％。產險業者說，新冠疫情後，未來會更重視風險控管，「寧可少賺，也不要打腫臉充胖子！」

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