首張結合長照的「分紅保單」問世

壽險公司推出結合長照的第一張分紅保單問世。保誠人壽表示，此保單可協助肩負家庭照顧責任的「三明治族」，在規劃壽險保障與兼顧資產傳承時，可以填補長照的缺口，為自己及家人的保障多加一層風險防護網。

據調查，目前若不幸發生長照需求，以一般長照中心收費標準評估，平均每個月大約需2.5萬至5.5萬元的費用。若以長照需求平均7.8年計算，至少要準備約234萬至520萬元以上，才足以應對所需。

保誠人壽表示，肩負家庭照顧責任的「三明治族」如果不幸因為突發的嚴重意外或疾病導致失能或失智而產生長照需求，不僅影響原先的財務規畫，加上收入中斷以及每個月長期照護費用，嚴重者可能會拖垮整個家庭經濟。有鑑於此，該公司以分紅保單為基礎，搭配長照風險保障，特別推出市場唯一分紅保單結合長照保障的「保誠人壽照扶天下終身壽險（定額給付型）」，協助三明治族在規劃壽險保障與兼顧資產傳承時，填補長照的缺口。

保誠人壽說，「保誠人壽照扶天下終身壽險（定額給付型）」提供長照保障，其屬於英式分紅保單，當保單屆滿第二保單周年日起每年分配一次「增額分紅保額」；於屆滿第五保單周年之日開始分配「額外分紅保額」。如果被保險人不幸發生符合長期照顧狀態，即可依據保單條款約定領取「長期照顧一次保險金」，以「基本保險金額」的10倍給付，並可按月領取「長期照顧分期保險金」，最高240個月，可以分擔家人的經濟負擔。

另該保單提供「二至六級失能豁免保費」，如果不幸發生保單條款所列第二級至第六級失能程度之一時，自「診斷確定日」之翌日起可享豁免保費，保險契約繼續有效，以避免因繳不出保費導致原先規劃的保障失效。

保誠人壽說，為鼓勵健康樂活，該保單特別設計「長青樂活獎勵保險金」，當保戶保險年齡達65歲起及之後每三個保單周年日仍生存時，若未領過長期照顧一次保險金及長期照顧分期保險金，將可享有「長青樂活獎勵金」，以當時「基本保險金額」的50％給付，為健康人生添加生活中的小確幸。