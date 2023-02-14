台幣升 壽險外匯避險壓力增

新台幣兌美元1月升值近2.2％，壽險業出現大量匯損，並動用外匯價格變動準備金，估計1月底壽險業外匯準備金餘額將跌破2,000億元大關，並創半年低點。壽險業爭取收回多提的外匯準備金，目前正由保險局試算中，最可能是准許之前曾一次性增提外匯準備金者，可在額度內申請沖回，前六大壽險公司都曾增提40億元至155億元不等，若獲准收回，將有助提升獲利及淨值。

去年以來至今年的每一個月，壽險業都心驚膽顫，不是升息造成債券殖利率飆升、債券暴跌，淨值大幅蒸發，就是股市因戰爭、通膨、升息、疫情、景氣等各種消息，上下波動劇烈，同樣造成淨值及獲利空間變化極大。

去年新台幣兌美元從年初27.69元，到10月底貶值到32.21元，壽險業不僅避險成本大幅降低，還有大量獲兌利益，支撐獲利。

去年前十個月壽險業共增提2,608億元外匯準備金，餘額來到3,045億元、歷史新高，但去年11月及12月新台幣反彈，從32.2元急升到30.708元，一口氣升逾1.5元、升幅近4.9％，壽險業立馬出現大量匯損，收回758億元的外匯準備金，但稅前仍是虧損1,195億元，外匯準備金餘額降到2,289億元，卻仍算是相對高點。

今年1月新台幣依舊是升值趨勢，一度要升破30元大關，六大壽險1月再收回逾218億元外匯準備金，估計整體壽險業收回逾300億元，外匯準備金餘額應跌破2,000億元大關，同時單月壽險業應還是虧損。

目前壽險業股債可實現資本利得不多，避險成本又大增，傳統換匯（CS）成本逼近4％。壽險業者表示，一旦拉高避險比重，獲利可穩定，但錢「一去不回」，多年下來，壽險業花在避險工具的費用應有新台幣數兆元，今年亦不容樂觀。

在股、債、匯夾擊下，壽險業者盼上半年能申請收回外匯準備金，經損益表放在特別公積項下，可平穩一部分淨值，亦可支撐獲利及信心，目前保險局仍在評估壽險公會的提案。業者評估，最可能的就是曾額外增提外匯準備金的公司，可在增提額度內申請收回，有提領存款應急的概念。

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