三明治族兼顧資產增值 利變壽險成優選

2022年受到地緣政治風險與全球升息趨勢影響，總體經濟詭譎多變，面對難以預測的環境，更應該審慎檢視自身與家庭的保障和資產配置規劃。壽險業者特別針對需要照顧老小的三明治族群推出兼顧保險保障與資產穩健增值的分紅保單，透過保額逐年增加，可提供家庭所需保障需求以及同時進行退休規劃。

保誠人壽指出，每個人在不同人生階段，因應責任變化，在經濟、時間等資源有限的狀況下，需要不斷取捨與選擇。面對無法預測的疫情與經濟環境，民眾對於保險保障及想穩健累積資產的需求日益提高，因此，保誠人壽與台新銀行合作推出「保誠人壽好運世代外幣終身壽險（定期給付型）」，透過分紅保單「分擔風險、紅利共享」之特色，以中長期持有的平穩原則，加上英式分紅保單紅利（非保證）滾入保額機制，有機會讓保額逐年增加，不論是提供自己和家人長期保障需求、進行退休規劃，或是為下一代預先準備資產傳承，都是非常好的選擇。

另外，2022年10月安聯人壽與滙豐銀行獨家推出「美利傳福外幣利率變動型終身壽險（定額給付型）」，強調保單屆滿六年後，增值回饋金可選擇現金給付，或用來增購保額，提供壽險及完全失能保險金，強化保障，幫助民眾提早做好資產傳承規劃，補足風險缺口，守護家人生活無虞，也是可以兼顧保障與保全資產的保單。

永達保經則建議可善用「利率變動型終身壽險」的特性，做好兼顧保障與守護資產的需求。保險商品愈來愈多元化，永達保經表示，國人退休風險需求增加，利變年金險彈性繳、彈性領，打造未來現金流，為自己投保規劃退休生活。此外，未來有出國規劃或是手邊就有外幣的民眾，也可以考慮搭配高額保障的美元利變型壽險商品，透過多元配置累積退休金的同時，也能滿足資產傳承配置需求。