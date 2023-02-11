補強防護傘 保單健診三不漏

台灣的保險滲透率高居全球各國前幾名之列，投保率持續逐年上升，但是究竟自己買了幾張保單？保障的內容有哪些、有沒有重複或不足？很多人都不知道。

壽險業者表示，隨著醫療科技進步、家庭結構變化、個人工作調整等變數，保險的需求都可能因此有變化，因此建議民眾至少每三年檢視一下自己所有的保單與保障內容，連同收入、負債的變化一起調整保單內容，才能將保單的效益發揮到最大。

根據保發中心統計，國內人壽及年金保險投保率從2019年的256.09％，提高到2020年的260.49％，等於台灣人每人平均有2.6張保單，僅次於香港，居世界第二。而因應投保觀念的普及，壽險公會也在2022年時推出了保險存摺，讓民眾能更清楚自己買了那幾張保單，但知道買了哪幾張還不夠，要了解保單內容及權益才是最重要的，於是「保單健診」一詞逐漸被重視及成為熟知的名詞。

磊山保經業務總監李景修表示，不管是否有申請保險存摺，民眾都應該有保單定期檢視的習慣，主要有三大原因：

一、醫療科技進步，定期檢視確保保障規劃的內容符合現在的需求。2012年元旦二代健保上路後，醫療實支實付險種的規劃備受重視，而過往早期的保單較偏重終身醫療，如果沒有適時補強可能導致未來發生醫療事故時無法完轉轉嫁風險。另外以前的險種常見「重大疾病」的險種，現在則是「重大傷病」，保障範圍從7項變成300多項。保單的險種很多，現在市場上也出現了針對眼睛的保險，所以險種會隨著時代潮流推陳出新，也要讓保單的規劃的內容跟得上時代。

二、家庭結構的變化會連帶影響保額，需適度補強以免有缺口。李景修強調，每個人在家庭中扮演的角色也會隨者時間有所變化，單身的時候從一開始只要照顧好自己，到工作穩定結婚、生小孩有家庭責任的負擔，在每一階段上需要的保額會不一樣。如果沒有定期檢視、沒有適時補強或調整，可能會讓風險發生時沒有準備而影響到家人。舉例來說，單身的人第一時間想到規劃保險的部分通常先著重醫療保障；而結婚有家庭的人，因為要照顧好另一半、小孩，除了完整的醫療保障之外，壽險的保額就非常重要。

三、個人理財的配罝會隨著工作的調整、薪酬的變化而需適時調整。一般來說，專家建議財務的配置上可以依照理財金三角：生活支出60％（或50％），投資理財30％（或40％），保險規劃10％。由此推論，當薪資不同，理財跟保險的配置上就要適度調整。隨著年紀、資歷跟機運，薪水漲了也要同步調整理財的配置，保單也應該適時補強。

壽險專家因此建議，最少每三年要檢視一次過往買的保單，除了保障額度的整理之外，也要一併連同自己的收入、資產與負債狀況一起盤點，才能讓保障與時俱進，符合當下現況需求，且結合未來的人生規劃夢想，調整自己的保險內容，讓適合的規劃帶給我們最安心的力量，也更能無後顧之憂的前進。