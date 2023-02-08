台新新富亮利 助女性抵禦風險

根據《2022年全球女性投資理財調查》結果，國內女性期望在63歲時退休，且退休後有能力照顧自己是首要人生目標之一，其中超過7成認為自己經濟獨立，唯近年新冠疫情延燒，加上通膨壓力遽增，使台灣女性對退休金準備的信心明顯降低，認為無法因應未來退休所需。

台新人壽董事長蔡康表示，不同年齡層的女性雖然有不同的投資與保障需求，但不約而同地都期望尋求專業的投資規劃策略及早穩健布局，以因應人生各階段的需求及挑戰。

今年開春，台新人壽推出連結類全委標的台新人壽「新富亮利」投資型保單，透過投資型保險平台連結類全委帳戶「勝利雙享投資帳戶」（委託宏利投信運用操作），安心享有該投資帳戶專業經理人代操服務，幫助女性穩健規劃退休，在面對投資市場波動的環境下，輕鬆享有年金規劃或壽險保障，透過「勝利雙享投資帳戶」的「雙主題」、「雙策略」特色，在震盪的市場下建構經濟獨立、實踐退休後第二人生的亮利夢想。

「雙主題」攻守兼備的特性在於注重成長穩定並進輔以防守資產的投資策略，透過布局科技股、防守性實質資產（包含不動產、大宗商品、基礎建設等高防禦力資產），協助客戶抵禦市場風險，掌握成長契機。

「雙策略」進出有據則是該投資平台透過動態調整機制決定進出時機，於強弱資產間動態調整，輔以總體經濟、產業或企業基本面、市場情緒、技術分析等多重市場訊息基本面評估，由具備多元創新產品經驗之團隊日日審慎監控進出彈性調整投資部位，免除該如何決定標的進出場時機的煩惱。

台新人壽「新富亮利」投資型保單所收取費用透明，且提供每一保單年度內12次免轉換費，可依市場變化來靈活調整投資組合，加上「每月固定撥回及加碼撥回之雙撥回機制（投資帳戶的資產撥回機制可能來自帳戶的收益或本金，從本金撥出可能導致原始投資金額減損）」，也有助於在起伏難測的市場環境中，靈活調整資金部位，及早做好新時代女性最重視的資產及退休規劃，抵禦「活得久卻領不足」的風險，優雅迎接「亮利」人生。