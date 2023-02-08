保單紓困冷 開年申貸僅破億

升息、須提供證明及已無貸款額度三個主要原因，造成壽險保單紓困貸款增加緩慢。據壽險公會統計，今年從1月1日到2月6日為止，累計共有1,292人申請保單紓困貸款，申請金額1.11億元，相較去年四周就有2,044人申請、金額1.86億元，人數及申貸金額各減少36.8％及40.3％。

分析上述原因，首先，壽險保單紓困貸款從2021年開辦，今年是第三年，提供經濟困難、弱勢保戶「三年一率到底」的優惠保單借款方案，前二年利率都是1.28％，比一般保單借款利率2％到3％以上，便宜許多，三年尚未到期，且一人最多只能動支10萬元，今年恐怕許多保戶都沒有額度可動支。

其次是因為央行升息，今年壽險保單紓困貸款利率亦拉高到1.718％，比前二年利率高出43.8個基本點（1基本點等於0.01百分點），借10萬元，一年利息多438元，三年就是1,314元，即不會有保戶提早還款再動支新方案。

其三是壽險保單紓困貸款2021年首年開辦時，是為了因應新冠肺炎造成保戶生活或經濟困頓，急需周轉金，所以在申貸手續上相對放寬，許多壽險公司未硬性要求經濟受影響等證明文件，所以當年第一個月就有9.2萬人申貸，申貸金額82.7億元，三個月共近16.2萬人申貸，總申貸金額144.19億元。

但第二年開始，仍是針對身心障礙、低收入或中低收入戶、特殊境遇家庭成員、經濟困難者可申貸，但經濟困難者要證明因失業、無薪假、減班休息、非自願離職、雇主營收衰退造成獎金減少、無雇者則是營收下降或暫停營業導致經濟困難。

因為新冠肺炎疫情近二年已緩解，因疫情造成經濟困難或失業者，相對首年少，能動支保單紓困貸款者也減少。去年首季申辦的第二度保單紓困貸，也是三年一率到底，利率1.28％，共有4,478人申請，申貸金額共3.99億元；有4,341人獲得貸款，金額共3.82億元，不到第一年核貸金額的2.7％。

今年借款利率拉高到1.718％，首月因有農曆新春長假，到2月初才有四周的上班日，目前僅有1,292人申貸，已核貸1,244人，核貸金額1.08億元，就看後面二個月申貸人數及金額是否會提升，否則恐是三年的申貸低點。