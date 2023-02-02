壽險海外跨業投資頻踩雷 金管會拉高門檻

壽險業過去在海外投資銀行、非保險業頻踩雷，金管會修法拉高投資門檻。金管會保險局副局長蔡火炎2日指出，保險業國外投資管理辦法已預告修正完畢，保險公司若要轉投資海外非保險本業的「保險相關事業」，資本適足率要求一律由200％拉高到250％，且若要轉投資海外銀行，必須再額外符合三條件，一是要為金控下保險公司、二是金控下有銀行、三是銀行要共同出資且出資金額等於或高於保險，近期發布下周上路！

過去保險業投可資海外保險本業的保險相關事業，如投資或參股海外保險公司、保經代公司等，資本門檻是200％，投資「非保險本業」的銀行資本門檻是250％，這次修法是將證券、信用卡等其他非本業投資亦拉高到250％。

蔡火炎指出，所謂投資「非保險本業」目前國泰人壽比較多，像國泰金和國壽投資印尼銀行、菲律賓銀行，而富邦人壽和北富銀則一起投資韓國現代信用卡公司。

目前壽險有轉投資海外銀行的僅國泰人壽，投資菲律賓中華銀行22.19％及印尼Mayapada銀行，對Mayapada銀行原本持股逾37％，但因大股東及授信呆帳問題，國壽在2020年將所有投資一次認損140億元，且在集中市場逐步出售、認列獲利，目前持股已降到20％以下，且轉列財務性投資。

與預告時不同之處有四。蔡火炎指出，一為考量保險業取得或申報國外保險相關事業之資料或文件之規定，可能與當地主管機關規定不符致無法提供，因此修正為若投資後如因國外法規變更致無法提供，應檢具相關文件報准之例外管理規定。

二、鑑於保險業對屬保險本業與非保險本業之國外保險相關事業之業務熟悉度不同，採差異化管理。

三、為兼顧強化國外保險相關事業之監理及董事會重要議案事前提報執行之可能困難，增訂「但因時效等具體事由無法事前提報者，得依董事會授權程序辦理，並應於事後提報保險業及所屬金控之董事會報告」。

四、考量保險業對所投資國外保險相關事業(第一層)如不具控制與從屬關係，實務上不易取得其轉投資子公司的相關報告，將須提交報告備查之子公司(第二層含以下)修正為保險業單獨或與所屬金控及其子公司共同投資達具控制與從屬關係之國外保險相關事業(第一層)具控制與從屬且有實際營業活動之子公司。

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