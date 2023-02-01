非自願離職 就業保險有理賠

去年底發生多件勞資事件，如網路書店博客來清潔婦案例，台、美科技業裁員，以及減薪或無薪假狀況頻生，年終也最常出現公司突然倒閉、員工上班時才發現。在此情況下，員工為自己爭取權益的法源主要是《就業保險》，能在面臨暫時沒有工作或無法工作時，獲得保險支應於維持基本生活需求的保障。必須注意，一般商業保險並沒有辦法支援這類情境，而《就業保險》也不直接等同於《勞工保險》。

執業律師提醒，有上述類似情境的職場朋友，要先確立自己是「非自願離職」，就能細讀就業保險法第11條提到的各種保險給付的請領條件，如給被保險人於非自願離職時的失業給付，也包含被保險人及眷屬的健保費補助，亦可以請領職業訓練生活津貼，為的是透過公共資源，增強勞工的職場能力；還有一項是提供提早就業的獎助津貼，鼓勵被保險人早早找到新工作。

曾有朋友失業了，因為不符合「非自願離職」的規定條件，無法請領失業保險給付，也以為自己的勞工保險要失效了。實際上依照法規走的公司，在員工到職時幫忙加保的勞工保險中，就有包含就業保險，原則上都屬於法定的強制投保。

但被要求為員工加保就業保險的公司企業，和強制為員工投保勞工保險的公司，在規模上有所不同。前者是「已辦理商業登記，或於稅捐機關設籍課稅者，且僱用員工1人以上之事業單位」就要加保就業保險，後者則是公司員工超過5人以上的業者，得為員工改投保勞工保險。

此項差別，顯示就業保險的覆蓋範圍更大，任何有繳稅紀錄的公司都要為員工加保，像新創公司、工作室甚至飲料店都必須做到。

雖然就業保險是強制投保，保險人（就是員工本身）仍要分擔保費，依法負擔比例是保險人負擔20％，投保單位負擔70％，政府補助10％，就業保險費計算為「月投保薪資×就業保險費率×負擔比例（現行70％）÷30×加保天數」，依照教育公家單位計算，即便是投保薪資等級最高的15級，勞工支付的就業保險費為92元。

這樣的保費金額，相對於商業保險是非常低廉，有時候聽到身邊有人因事前疏忽、或以各種理由不為員工加保，在世事難料下而出事後，勞工方無法獲得任何理賠、完全曝露在人生風險之中，就深痛「千金難買早知道，萬金難買後悔藥」，少了保險來保障，人生前行路迢迢。