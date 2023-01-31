五大壽險Q4大換股 加碼標的現形

五大壽險台股策略揭曉，2022年第四季換股操作，處份未來展望不佳的個股，轉進2023年潛力股，富邦人壽主要著眼台積電、聯電、欣興、京元電、裕融；國泰人壽加碼中鋼、南亞、南亞科、瑞昱、華碩、仁寶、台達電、聯強；中國人壽力挺台塑、台灣人壽增持和潤、新光人壽捧場台達電等。

五大壽險投資台股市值逾兆元，主要核心持股仍是電子、電信及金融股，主要就是台積電、聯電、聯發科、廣達、中華電、台灣大、遠傳及相關金控股，2022年第四季為因應新台幣升值，壽險公司處份有獲利的台股部位，同時加碼2023年展望佳的個股，1月台股上漲近8％，五大壽險應可有不錯的台股未實現利益，有助支撐元月獲利。

元月債券殖利率亦下跌，代表債券價格回升，不過，因為元月新台幣兌美元匯率大幅升值，五大壽險要創造元月獲利開門紅，壓力仍大。

富邦人壽近年在台股獲利豐厚，但2022年台股回檔，富壽亦有調整台股部位，加上台股回檔逾22％，富壽台股投資部位從2021年6,000多億元，到2022年約降到3,000到4,000億元之間，2022年第四季主要是換股操作，並加碼台積電、聯電、欣興、京元電及和潤等，投資部位較大的個股如台積電、中信金、台灣大、中鋼、聯電、聯發科、台化、聯詠、富邦媒、鴻海、瑞昱等，在2023年1月應有不錯的增值利益。

國泰人壽2022年第四季亦是有換股操作，加碼的台股主要是中鋼、南亞、南亞科、瑞昱、台達電、華碩、仁寶、聯強，但台積電、電信三雄、兆豐金、富邦金、第一金、聯發科、鴻海、統一超、統一、台達電等，都算是國壽持股部位較大的個股，今年1月看來應該也都比2022年底有增值利益。

新光人壽台股投資主要看重現金殖利率，有很大部分放在電信三雄、金控龍頭股及台積電、鴻海等，2022年第四季較明顯加碼台達電、中華電等；中國人壽及台灣人壽台股市值都在千億元上下波動，第四季因應匯兌成本等，亦有調整台股部位，換股操作。

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